Kocaeli fabrika yangını neden çıktı? Son dakika... Kocaeli yangınında ölü, yaralı var mı, kaç ölü, kaç yaralı var?

Kocaeli'de bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi. Körfez ilçesinde meydana gelen olayın ardından yangının çıkış nedeni ve can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı kamuoyunun gündemine oturdu. "Kocaeli fabrika yangını neden çıktı?", "Yangında ölen veya yaralanan var mı?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. İşte Kocaeli fabrika yangınına ilişkin son dakika gelişmeleri ve merak edilen tüm ayrıntılar...

YANGIN NEREDE OLDU?

Yangın, Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bir ambalaj fabrikasında meydana geldi. Saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ardından işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

KOCAELİ FABRİKA YANGINI NEDEN OLDU?

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Olayın kesin nedeninin, yangının kontrol altına alınmasının ardından gerçekleştirilecek incelemeler sonucunda netlik kazanması bekleniyor. Yetkililer tarafından yangının çıkış sebebine ilişkin şu ana kadar resmî bir açıklama yapılmadı.

KOCAELİ FABRİKA YANGININDA SON DURUM NEDİR?

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Bölgede sağlık, polis ve AFAD ekipleri de görev yaparken, polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Haberin paylaşıldığı an itibarıyla ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. Yangında can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin ise henüz resmî bir açıklama yapılmadı.