Kızılyıldız Anadolu Efes maçı hangi kanalda, Uluslar Ligi Kızılyıldız Anadolu Efes maçı nereden CANLI izlenir?

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Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi kanalda sorusu, EuroLeague heyecanıyla birlikte gündemin üst sıralarına taşındı. Puan tablosunda kritik öneme sahip olan bu zorlu deplasmanda Anadolu Efes, sahadan galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Peki, EuroLeague Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maçın şifresiz izlenip izlenemeyeceği ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm bilgiler haberimizin devamında.

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Kızılyıldız ile Anadolu Efes arasındaki EuroLeague karşılaşması bugün, 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Sezonun ilk haftalarında puan tablosunda üst sıraları hedefleyen iki ekip, bu zorlu mücadelede galibiyet arayacak.

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın saatinde veya yayın programında resmi kurumlar tarafından değişiklik yapılabileceği için basketbolseverlerin maç öncesinde güncel duyuruları takip etmesi öneriliyor.

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı, S Sport, S Sport Plus ve Idman TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, televizyon platformlarının yanı sıra dijital yayın seçenekleri üzerinden de maçı izleyebilecek.

S SPORT HANGİ PLATFORMDA KAÇINCI KANALDA?

S Sport, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yapıyor. Kanalın yayınlarına ayrıca Disney Plus üzerinden internet aracılığıyla da erişilebiliyor. Platformların kanal sıralamalarında zaman zaman güncelleme yapılabildiği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi faydalı olacaktır.

S SPORT PLUS HANGİ PLATFORMDA?

S Sport Plus'ın yayınlarına yalnızca internet üzerinden ulaşılabiliyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Yayın bağlantısında veya yayın akışında değişiklik olabileceği için güncel bilgiler resmi yayıncıdan teyit edilebilir.

IDMAN TV HANGİ UYDUDA YAYIN YAPIYOR?

Azerbaycan merkezli spor kanalı Idman TV, Azerspace 46E uydusu üzerinden izlenebiliyor. Uydu ayarlarını yapan izleyiciler, karşılaşmayı Idman TV ekranlarından da takip etme imkânı bulacak.

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Kızılyıldız ev sahipliği yapacak. Mücadele, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ateşli taraftar atmosferiyle rakiplerine zor anlar yaşatan salonda Anadolu Efes, kritik bir deplasman sınavı verecek.

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Kızılyıldız - Anadolu Efes maçını internetten canlı izlemek isteyenler, S Sport Plus'ın dijital platformu ya da Disney Plus üzerinden S Sport yayınına erişerek karşılaşmayı takip edebilecek. İnternet üzerinden yapılan yayınlarda zaman zaman kesinti yaşanabileceği için maç öncesinde bağlantı ve erişim koşullarını kontrol etmek faydalı olacaktır.