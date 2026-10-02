Kızılcık Şerbeti 141. bölüm full HD CANLI izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izleme linki var mı SHOW TV?

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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Yayınlanan tanıtımda Abdullah’ın, şirketin ellerinden kayıp gitmesine izin vermeyeceğini dile getirmesi dikkat çekerken, Asude’nin “Bir evlilik felaketiniz oldu” sözleri merak uyandırıyor. Şirkette işlerin iyice karışmasıyla Ünal ailesinin evinde de gerilimin dozu artıyor. Salkım ile Abdullah’ın tartışması ise yaşananlara adeta tuz biber oluyor. Kıvılcım, Ömer’in şirketten ayrılmasını “Batan gemiyi terk ediyor” sözleriyle yorumlarken Ömer ile Lider arasındaki buz dağının giderek kendini belli etmesi dikkat çekiyor. Tanıtımın finalinde Lider ve Kıvılcım’ın birlikte katıldığı etkinlik dikkat çekerken eski iki aşığın yeniden karşı karşıya gelmesi, yeni bölümde yaşanacak gelişmelere dair merakı giderek artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Doktor kontrolüne giden Başak, hayatının en ağır haberini alır. Kendi hayatı ile bebeği arasında çaresiz bir seçim yapmaya zorlanan Başak, bu büyük sırrı Fatih’ten saklamaya kararlıdır. Fatih’in şirket içindeki bilgi sızıntısı şüpheleri gerçek olur. Yusuf’un, Asude ve Asil tarafına sızdırdığı bilgiler, Ünal ailesini finansal bir yıkımın eşiğine sürüklerken Abdullah, bu durumdan Ömer’i sorumlu tutacaktır.Emir’in baskısıyla geri adım atan Buğra, Elif’i istemeye karar verir. Elif’in evlenerek bir an önce evden ayrılmasını isteyen Salkım, Emir’in, Çimen’le barışmasından korkmaktadır. Salkım, oğlu için gelin arayışına başlar. Hilal ile ilişkisini ilerleten Ömer’in sergilediği rahat tavırlar Kıvılcım’ı içten içe huzursuz etmektedir. Ömer ve Hilal ilişkilerini aile boyutuna taşımaya karar verir. Sürpriz bir akşam yemeği Kıvılcım ve Ömer’i hiç beklemedikleri büyük bir şokla karşı karşıya getirecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

Farklı değerler ve yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları Doğa ile Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları merkeze alan dizi, dramatik yönüyle dikkat çekiyor. Defne'nin Fatih'e yaklaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçekler gün yüzüne çıkar. Beril'in kaçırdığı Sönmez, Kıvılcım ve Ömer tarafından kurtarılır; Beril'in intiharı ise herkesi derinden etkiler. Nilay'ın maruz kaldığı baskılar, Nursema'ya aktarılan sözler ve Leo'nun ortaya çıkışı, iki aile arasında yeni gerilimlere yol açar.

KIZILCIK ŞERBETİ NEREDEN İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti dizisini Show TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON OYUNCULARI

Kızılcık Şerbeti 5. sezonda Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, Nilay karakteriyle Feyza Civelek, Neslihan Yeldan’ın canlandırdığı Sevtap ve Barlas Kartal’ın canlandırdığı Fethi karakterleri kadroda yer almıyor.

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Emre Dinler, Murat Aygen ve Servet Pandur bu sezonda Kızılcık Şerbeti'nde olacaklar. Ayrıca Asena Keskinci, Çimen karakterine hayat verecek.