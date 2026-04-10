Kızılcık Şerbeti 133. bölüm son bölüm tek parça full HD nereden izlenir?
Gold Film tarafından hazırlanan Kızılcık Şerbeti, 13 Ekim 2022’de yayınlanan ilk bölümüyle Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç’ın oturduğu yapımın senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor. Yayına girdiği günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, Türk televizyonlarında öne çıkan dram projelerinden biri olmayı sürdürüyor.
Her yeni bölümüyle gündeme oturan Kızılcık Şerbeti, Show TV'de yayın hayatına devam ediyor. İzleyiciler ise hem önceki bölümlerde yaşanan gelişmeleri hatırlamak hem de yeni bölümü kaçırmadan izlemek için araştırmalar yapıyor. Bu akşam dizinin 122. bölümü ekrana gelecek.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yeni bölüm tanıtımında; Ömer ve Kıvılcım'ın baş başa çıktığı akşam yemeği merak uyandırırken, Nilay'ın evlendikten sonra oğlunu yanına almak istemesine Abdullah karşı çıkıyor. İşsiz kalan İlhami ve Ulvi'nin yeni iş arayışlarına girdiği tanıtımda Nilay'a, Kıvılcım ve Ömer destek oluyor. Ömer'in, Abdullah'a "Senin kötü bildiğin Kıvılcım var ya senin karının, Nilay'ı düşürdüğü o durumdan çekip kurtardı" sözleri üzerine Nilay, ailesini reddediyor. Kıvılcım ve Salkım'ın karşı karşıya geldiği anlarda Salkım'ın; Çimen'in Ünallar'la birlikte yaşamaya başladığını açıklaması tansiyonu yükseltiyor. Tanıtımın finalinde ise Çimen'i gören Kıvılcım'ın "Bu evde yaşayacakların sana müstahak" sözleri damga vuruyor.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Nilay hayatının en zor dönemindedir, çok çaresiz ne yapacağını bilmez durumdadır. Nursema ve Asil’in konuşmalarını duyan İlhami ne olduğunu tam anlamasa da rahatsız olmuştur, Nursema’nın işten ayrılması konusunda tavrı nettir. Kıvılcım ise kızını alıp kendi evine getirmiştir. Çimen çok üzgündür. Emir ise mecburen annesinin yanına Abdullah eve gider. Tüm gerçekleri, iflas ettiğini anlatır. Karısını yanına alma çabası ise sonuçsuz kalır. Abidin’in evlendiği İlknur, daha ilk günden evdekilere huzursuz etmeye başlar. Asude ve Ulvi yeni bir buluşma ayarlayıp pikniğe giderler. Ancak burada da sınıf farkı engeline takılırlar. Nilay’ın, Yağız’ın sıkıştırmaları sonucunda mecbur kalıp aileye evleneceğini söylediği akşam Ünallar’ı çok daha büyük bir sürpriz bekliyordur.
DİZİNİN KONUSU
Kızılcık Şerbeti, farklı sosyal çevrelere sahip iki aileden gelen Doğa ve Fatih’in evliliğini merkezine alıyor. Bu evlilik, kültürel farklılıkların aileler arasında çatışmaya dönüşmesine yol açıyor. Defne’nin Fatih’e yakınlaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl’ın yardımıyla gerçeğin ortaya çıkması olayların seyrini değiştiriyor. Beril’in Sönmez’i kaçırması ve ardından intihar etmesi aileleri derinden sarsar. Mustafa’nın Nilay’a karşı sert tavırları tepki toplarken, Işıl’ın eski sevgilisi Leo’nun sahneye çıkması olayları daha da karmaşık hale getirir. Leo’nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay’ın öğrendiklerini Nursema’ya aktarması yeni krizlerin kapısını aralar.
OYUNCU KADROSU
• Barış Kılıç – Ömer Ünal
• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan
• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz
• Doğukan Güngör – Fatih Ünal
• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal
• Müjde Uzman – Alev Arslan
Yardımcı oyuncular:
Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer’in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).
YAYIN DETAYLARI
Kızılcık Şerbeti, her hafta Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca dizi tekrar bölümleri ve çevrim içi yayınlarıyla kanalın resmi dijital platformu üzerinden de takip edilebiliyor.