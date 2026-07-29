İsviçre'de gerçekleştirilen gıda güvenliği denetimlerinde, Kızılay markasına ait iki farklı maden suyu ürününde ülkenin yürürlükteki mevzuatında izin verilen sınırların üzerinde bor tespit edildiği bildirildi. Bunun üzerine yetkili kurumlar tarafından ilgili ürünler için geri çağırma kararı alınırken, tüketicilere ürünleri tüketmemeleri ve satın aldıkları satış noktalarına iade etmeleri çağrısı yapıldı. Kararın yalnızca İsviçre'deki ilgili ürünleri kapsadığı belirtilirken, süreç İsviçre gıda güvenliği mevzuatı çerçevesinde yürütülüyor. Peki, Kızılay maden suyu bor oranı ne kadar? Maden sularında bor ne kadar olmalı? Detaylar...

İSVİÇRE'DE HANGİ KIZILAY ÜRÜNLERİ GERİ ÇAĞRILDI?

İsviçre'de yayımlanan geri çağırma duyurusuna göre, iki farklı Kızılay ürünü geri çağırma kapsamına alındı.

Bunlar:

Kızılay Doğal Mineralli Su 200 ml (Son tüketim tarihi: 31.07.2027)

Kızılay Elma Aromalı Ferahlatıcı İçecek 200 ml (Son tüketim tarihi: 20.02.2027)

Duyuruda, denetimler sırasında ürünlerde sağlık riski oluşturabilecek düzeyde bor tespit edildiği ifade edildi. Bu nedenle tüketicilerden ürünleri tüketmemeleri ve fiş ibrazı gerekmeksizin satın aldıkları noktalara iade etmeleri istendi.

İthalatçı firma Akar Swiss AG tarafından yayımlanan geri çağırma açıklamasında da yalnızca belirtilen ürünlerin geri çağırma kapsamında olduğu belirtildi.

GEREKÇE İSVİÇRE GIDA MEVZUATI

İsviçreli yetkililer, kararın tamamen ülkenin gıda güvenliği mevzuatındaki sınır değerler esas alınarak alındığını açıkladı.

Resmi açıklamada, laboratuvar analizlerinde ilgili ürünlerde izin verilen sınırların üzerinde bor tespit edilmesi nedeniyle ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildiği bildirildi. Yetkililer, söz konusu ürünleri satın alan tüketicilerin maden sularını tüketmemelerini ve iade etmelerini tavsiye etti.

Benzer şekilde daha önce Beypazarı ve Sırma markalarına ait bazı doğal mineralli sular da İsviçre'de aynı gerekçeyle geri çağırılmıştı. Bu süreçlerde de kararlar İsviçre'nin kendi gıda güvenliği mevzuatı kapsamında uygulanmıştı.

KIZILAY MADEN SUYU BOR ORANI NE KADAR?

İsviçre'de yayımlanan resmi geri çağırma duyurusunda, Kızılay markasına ait geri çağrılan ürünlerde ölçülen bor miktarı kamuoyuyla paylaşılmadı.

Yetkililer yalnızca yapılan analizlerde ürünlerde İsviçre mevzuatında izin verilen sınırların üzerinde bor tespit edildiğini açıkladı. Bu nedenle ürünlerin geri çağrılmasına karar verildiği belirtildi.

Dolayısıyla mevcut resmi açıklamalara göre geri çağrılan ürünlerdeki kesin bor konsantrasyonu (mg/L) açıklanmış değildir.

MADEN SULARINDA BOR NE KADAR OLMALI?

Bor, doğal mineralli sularda jeolojik yapı nedeniyle doğal olarak bulunabilen minerallerden biridir. Ancak ülkelerin gıda mevzuatlarında bor için uygulanan sınır değerler farklılık gösterebilmektedir.

İsviçre'de uygulanan mevzuatta doğal mineralli sular için 1 mg/L bor sınırı esas alınmaktadır. Daha önce Beypazarı ve diğer bazı maden sularıyla ilgili geri çağırma kararlarında da bu sınır referans alınmıştır.

Türkiye'de yürürlükte bulunan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik'te ise bor için doğrudan sayısal bir üst limit yer almamakta; geçmiş düzenlemelerde Avrupa Birliği tarafından belirlenecek limit esas alınıncaya kadar borat (B²O³) parametresi üzerinden değerlendirme yapılacağı belirtilmektedir. Yönetmelikte bu geçiş hükmü kapsamında borat için 30 mg/L üst sınırı yer almaktadır.

Bu nedenle farklı ülkelerde uygulanan mevzuatlar ve referans değerler birbirinden farklı olabilmektedir.