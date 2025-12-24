Kısmetse Olur neden yok, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yasaklandı mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Prime Video'da yayımlanan "Aşkın Gücü" adlı yarışma programıyla ilgili önemli bir karar aldı. Programda yer alan içeriklerin kadınları küçük düşürücü ve istismar edici nitelikte olduğu değerlendirilerek platforma yüzde 3 oranında idari para cezası uygulandı. Ayrıca söz konusu yapımın Prime Video kataloğundan kaldırılmasına karar verildi. Bu gelişmenin ardından izleyiciler, Kısmetse Olur neden yayından kaldırıldı, yasaklandı mı ve yeni bölümler ne zaman ekrana gelecek? sorularına yanıt aramaya başladı.

CİNSİYET ROLLERİ VE KADINLAR ÜZERİNDEKİ TOPLUMSAL BASKI

RTÜK Üst Kurulu'nda görüşülen yayına ilişkin değerlendirmede, programda cinsiyet rollerinin keskin ve kalıplaşmış biçimde ele alındığı tespit edildi. Kadınların baskı altında tutulmasının normalleştirildiği, karar mekanizmalarından uzaklaştırılmasının sıradan bir durum gibi sunulduğu ifade edildi. İnceleme kapsamında, kadınların belirli davranış biçimlerine yönlendirildiği ve bu kalıpların içerik boyunca tekrarlandığına dikkat çekildi.

KADINLARIN NESNE HALİNE GETİRİLMESİ

Kurulun yaptığı analizde, kadınların programda bedensel, duygusal ve psikolojik yönleriyle bir değer nesnesi gibi ele alındığı belirtildi. Kadınların duygularının izlenme oranlarını artırmak amacıyla kullanıldığı, erkekler arasındaki rekabet ortamında ise bir "ödül" ya da "araç" konumuna indirgendiği vurgulandı.

6112 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İHLAL

RTÜK, söz konusu yayının 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve kadınlara yönelik baskıyı teşvik eden ya da kadın istismarını içeren yayınlara izin vermeyen hükme aykırı olduğuna hükmetti.

YÜZDE 3 ORANINDA İDARİ PARA CEZASI

Tespit edilen ihlal doğrultusunda Prime Video'ya yüzde 3 oranında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca "Aşkın Gücü" adlı yarışma programının platformun yayın kataloğundan çıkarılması yönünde yaptırım kararı alındı.