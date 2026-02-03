Nahid Sırrı Örik'in aynı isimli klasik romanından esinlenerek televizyona uyarlanan ve senaryosu Yılmaz Şahin tarafından kaleme alınan "Kıskanmak" dizisinin yönetmenliğini Nadim Güç üstleniyor. Entrikalarla dolu ilişkiler ağı, yoğun tutkular ve güç mücadelelerinin iç içe geçtiği bu yapım, izleyiciyi daha ilk bölümden itibaren içine çekecek bir dünyanın kapılarını aralıyor. Peki, "Kıskanmak" dizisinin 21. bölümünü tek parça ve yüksek kalitede izleyebileceğiniz bir bağlantı mevcut mu? Kıskanmak 21. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

"Kıskanmak" dizisinin oyuncu ekibinde; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi birbirinden yetenekli ve güçlü isimler bir araya geliyor. Her biri kendi karakterine kattığı derinlikle dizinin atmosferine ayrı bir soluk getiriyor.

KISKANMAK DİZİSİNİN KONUSU

Paşazade ailesinin ihtişamlı dünyasına rağmen sevgisizliğin gölgesinde büyüyen Seniha'nın (Özgü Namal) hikâyesini merkezine alan dizi; onun geçmişle hesaplaşma sürecini ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesini konu alıyor. Derin karakter analizleri ve yoğun dramatik yapısıyla dikkat çeken "Kıskanmak", sezona damgasını vurmayı hedefliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babası Cemal Paşazade'yi kaybeden Seniha, babasının son sözlerinden aldığı güçle savaşını sürdürür. Adliyede staja başlayan Seniha'yı Başsavcı Defne ile zorlu bir sınav bekler. Şükran, amacına ulaşır ve hamile kalır. Seniha annesini ve Halit'i baskı altına alır. Onlar da konağa dönebilmek için Enver'i feda ederler. Mükerrem'in bebeğinin Nüzhet'ten olduğu kesinleşir. Nüzhet ve Seniha Enver'i köşeye sıkıştırır. Mükerrem ise bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

KISKANMAK KARAKTERLERİ

Dizi, izleyiciyi Seniha'nın annesi Mediha'dan (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit'ten (Mehmet Günsür) aldığı yaraların gölgesinde şekillenen karmaşık dünyasına çekiyor. Tanıtımlarda, Seniha'nın sabırla kurduğu intikam planlarının ilk izleri görülüyor. Bu planların merkezinde ise Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) yer alıyor.

KISKANMAK 21. BÖLÜM İZLEME SEÇENEKLERİ

Kıskanmak dizisinin tüm bölümlerine NOW platformları üzerinden erişebilirsiniz. İzleyiciler, dizinin ilk bölümünü de bu platform aracılığıyla tek parça ve yüksek kalitede izleyebilir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Mediha, Mükerrem'in başına gelenlerden kendini sıyırmak için Nalan'a tuzak kurar. Nüzhet, Nur ve Nalan köşke geri döner. Nüzhet, 'Şevket' ailesini yok etmek için yeni bir plan yapar. Mediha, Seniha'nın canını yakmak için Yasemin'i kullanır. Şükran'ın bebeğinin Cemil'den olmadığından şüphelenen Türkan, Kudret'i köşke davet eder. Seniha, Halit ve Mediha'yı birbirine düşürecek yeni bir entrika kurar.