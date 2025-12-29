Kırşehir okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Kırşehir'de okul yok mu (KAR TATİLİ – KIRŞEHİR VALİLİĞİ)?

Meteoroloji'nin son raporlarına göre Kırşehir'de etkisini artıran yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini yeniden gündeme getirdi. Kentte yaşayan öğrenciler ve aileleri, Kırşehir Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamaları beklerken, "29 Aralık Pazartesi günü Kırşehir'de okullar tatil mi?" ve "Bingöl'de kar tatili ilan edildi mi?" sorularının yanıtını araştırıyor.

MGM'DEN YOĞUN KAR YAĞIŞI İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Aralık Pazar gününe ilişkin güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kar yağışının kuvvetlenerek etkisini artırması bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Ardahan ile birlikte ilerleyen saatlerde Iğdır'ın yüksek kesimleri, Ağrı, Kars ve Van genelinde kar kalınlığının 5 ila 20 santimetreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak'ın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer 20 santimetrenin üzerine çıkan yoğun kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

KIRŞEHİR'DEN TATİL DUYURUSU GELDİ

"Olumsuz hava şartları ve buzlanma sebebiyle ilimiz genelinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda (Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim okulları) eğitim-öğretime bir günlük ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de bir gün izinlidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İşte duyuru: