Güney Kore'de üst geçit çöktü: 3 ölü / Video eklendi

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yıkım çalışmaları devam eden bir üst geçidin kısmen çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik denetimi sırasında meydana geldiği ve tren seferlerinin askıya alındığı bildirildi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, yerel saatle 14.30 sıralarında yıkım çalışmaları devam eden üst geçidin kısmen çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Kazanın, işçilerin beton levhalar kesilirken yapının bir bölümünün hafifçe çöktüğünü fark etmeleri üzerine yıkım çalışmalarını durdurmalarının ardından yapılan bir güvenlik denetimi sırasında meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, üst geçidin parçalarının, yakındaki bir demir yolu hattına düşmesi üzerine kentte bazı tren seferlerinin askıya alındığını açıkladı.

1966 yılında inşa edilen üst geçitte, güvenlik endişesi nedeniyle geçen yıl ağustos ayından itibaren yıkım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

