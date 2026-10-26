Kimi Antonelli kimdir? Kimi Antonelli kaç yaşında, şampiyon oldu mu?

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Formula 1'de 2026 sezonunun 18. yarışı olan ABD Grand Prix'si 25 Ekim'de Austin'deki Circuit of the Americas pistinde koşuldu ve damalı bayrağı ilk gören isim yine Mercedes pilotu Kimi Antonelli oldu. 20 yaşındaki İtalyan, Ferrari'den Charles Leclerc'i 13,078 saniye geride bıraktı. Red Bull'un pilotu Max Verstappen üçüncü sırada kaldı.

Bu, Antonelli'nin sezondaki dokuzuncu galibiyeti. Şampiyonluk ise bir hafta bekleyecek.

KİMİ ANTONELLİ ŞAMPİYON OLDU MU?

Kimi Antonelli henüz şampiyon olmadı ama Pilotlar Şampiyonası'nda 365 puanla açık ara önde. Takım arkadaşı George Russell 242, Lewis Hamilton 241, Max Verstappen 236 puanda; Antonelli ile Russell arasındaki fark 123 puan.

Austin'de pole pozisyonundan kalkan Antonelli yarışın başından sonuna kadar öndeydi. Russell ilk turda pistten çıktı, beş saniyelik ceza aldı ve sekizinci bitirdi. Hamilton dördüncü oldu. Rakiplerinin puan toplaması yüzünden şampiyonluk Austin'de kesinleşmedi ve 1 Kasım'daki Meksika Grand Prix'sine kaldı. Yarıştan sonra Antonelli, bu sonucun tüm takımın hakkı olduğunu ve şampiyonluğu çok yakında kazanmayı umduğunu söyledi. Takımlar sıralamasında da Mercedes 607 puanla Ferrari'nin (474) önünde.

KİMİ ANTONELLİ KİMDİR?

Kimi Antonelli, tam adıyla Andrea Kimi Antonelli, Mercedes'in Formula 1 pilotu. 2019'da Mercedes'in genç pilot programına katıldı. Formula 1'e 2025 Avustralya Grand Prix'sinde, 18 yaşındayken çıktı ve yarışa başlayan en genç üçüncü pilot oldu. İlk podyumunu aynı yıl Kanada Grand Prix'sinde üçüncü olarak aldı.

İlk galibiyeti 2026 Çin Grand Prix'sinde geldi; o hafta sonu Formula 1 tarihinin en genç pole sahibi de oldu. Japonya Grand Prix'sinden sonra şampiyonada liderliğe çıktığında, bu sıraya yükselen en genç pilot olarak kayıtlara geçti. Mercedes ile sözleşmesi en az 2027 sezonunun sonuna kadar sürüyor.

KİMİ ANTONELLİ KAÇ YAŞINDA?

Kimi Antonelli 25 Ağustos 2006'da doğdu, 20 yaşında.

KİMİ ANTONELLİ NERELİ?

Kimi Antonelli İtalyan ve Bologna doğumlu. Babası Marco Antonelli de yarış pilotluğu yaptı, bugün kendi takımını yönetiyor. Kimi go-karta yedi yaşında babasının takımında başladı, ilk kart şampiyonluğunu 2015'te kazandı.

KİMİ ANTONELLİ HANGİ ŞAMPİYONALARI KAZANDI?

Kimi Antonelli 2022'de İtalya F4 ve ADAC Formula 4 şampiyonalarını aynı sezonda kazandı. 2023'te önce Formula Regional Orta Doğu, ardından Formula Regional Avrupa şampiyonu oldu. 2024'te çıktığı Formula 2'de iki yarış kazandı ve sezonu altıncı sırada bitirdi. Ertesi yıl Mercedes'in Formula 1 kadrosuna girdi.