Kilis okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Kilis'te okul yok mu (KAR TATİLİ – KİLİS VALİLİĞİ)?

Meteoroloji tarafından paylaşılan güncel hava durumu tahminlerine göre, 31 Aralık tarihinde Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu olurken, Kilis'te yaşayan öğrenciler ve veliler de " Kilis'te okullar tatil mi, 31 Aralık Çarşamba günü ders yapılacak mı?" sorularına Kilis Valiliği'nden gelecek resmi açıklamayı yakından takip ediyor.

KİLİS HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre, 31 Aralık Çarşamba günü Kilis'te kar yağışı gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürecek. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının sabah saatlerinde de devam etmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının 0 derece civarında seyredeceği, hissedilen sıcaklığın ise eksi 5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Nem oranının gün boyunca yüzde 90'ın üzerinde olması, soğuk havanın etkisini daha da artıracak.

Özellikle sabah saatlerinde buzlanma ve don riskinin yüksek olduğu belirtilirken, rüzgarın saatte 20 kilometreye varan hızlarla esmesi bekleniyor. Akşam saatlerine doğru sıcaklıkların 1–2 dereceye kadar yükselmesi öngörülse de kar yağışının yer yer devam edeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, sürücülerin ve yayaların buzlanmaya karşı dikkatli olması gerektiğini vurgularken, öğrenciler ve veliler de olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 31 Aralık tarihli hava durumu raporu, yarın tüm ülke genelinde yoğun kar yağışı olacağına işaret ediyor.

Son 3 gündür ülke genelinde yaşanan kar yağışlarının ardından dün ve bugün bazı illerde okullar tatil edilmişti. Yarın yaşanacak yoğun yağış nedeniyle ise bazı illerden şimdiden tatil haberleri gelmeye başladı. Bazı illerde okullar 31 Aralık tarihinde de tatil edildi.

KİLİS OKULLAR TATİL Mİ?

Kilis için tatil duyurusu geldi:

DUYURU

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklenmektedir. Kar yağışı ve muhtemel olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek riskler göz önünde bulundurularak;

Kilis genelinde tüm resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 31.12.2025 tarihinde eğitim-öğretime İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca; kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu olan kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.