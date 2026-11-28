Kerem Aktürkoğlu Yunus Akgün'ün düğününe katıldı mı, Yunus Akgün'ün düğününe kimler katıldı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile İstanbul'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Futbol camiasını bir araya getiren düğünden sonra "Kerem Aktürkoğlu Yunus Akgün'ün düğününe katıldı mı?" ve "Yunus Akgün'ün düğününe kimler katıldı?" soruları gündeme geldi.
Bir dönem Galatasaray'da birlikte forma giyen ve yakın arkadaş olarak bilinen Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün'ü mutlu gününde yalnız bırakmadı. Kerem'in Fenerbahçe'ye transferinin ardından aralarının bozulduğu konuşulan iki futbolcu, düğünde pistte karşılıklı oynadı. Nikah şahitlerinden düğüne katılan ünlü isimlere kadar tüm detaylar haberimizde.
KEREM AKTÜRKOĞLU YUNUS AKGÜN'ÜN DÜĞÜNÜNE KATILDI MI?
Evet, Kerem Aktürkoğlu Yunus Akgün'ün düğününe katıldı. Düğünde Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek ve Samet Akaydın karşılıklı oynadı. Derbilerde sahada birbirine karşı mücadele eden futbolcuların düğünde birlikte eğlenmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
YUNUS AKGÜN'ÜN DÜĞÜNÜNE KİMLER KATILDI?
Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca'nın düğününe futbol dünyasından çok sayıda isim katıldı. Nikah törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik ve idari heyet, futbolcular, eski yöneticiler, çiftin aileleri ve yakınları katıldı.
Düğüne katılan isimler arasında şunlar yer aldı:
Dursun Özbek (Galatasaray Başkanı)
Okan Buruk (Galatasaray Teknik Direktörü)
Fatih Terim
İbrahim Hacıosmanoğlu (TFF Başkanı)
Sergen Yalçın (A Milli Takım Teknik Direktörü)
Abdullah Kavukcu (Galatasaray eski yöneticisi)
Erden Timur (Galatasaray eski yöneticisi)
Abdülkerim Bardakcı
Emre Taşdemir
Kerem Aktürkoğlu
Mert Hakan Yandaş
İsmail Yüksek
Samet Akaydın
... ve daha birçok ünl isim.
YUNUS AKGÜN'ÜN NİKAH ŞAHİTLERİ KİMLER?
Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca'nın nikah şahitliğini Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk, Fatih Terim, takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir yaptı.
KEREM AKTÜRKOĞLU VE YUNUS AKGÜN'ÜN ARKADAŞLIĞI
Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün, Galatasaray'da birlikte forma giydikleri dönemde çok yakın arkadaş oldu. Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nun Ceren Azak ile kız isteme törenine katılmış ve arkadaşını mutlu gününde yalnız bırakmamıştı.
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından ikili sosyal medyada birbirini takipten çıkmıştı. Yunus Akgün'ün paylaştığı bir fotoğrafta Kerem Aktürkoğlu'na yer vermemesi de "Kerem'i sildi" yorumlarıyla gündem olmuştu.
Ancak kısa süre sonra A Milli Takım'ın Gürcistan maçında Kerem Aktürkoğlu'nun golünün ardından Yunus Akgün'ün arkadaşına sarılması, iki futbolcu arasında bir sorun olmadığını göstermişti. Kerem'in düğüne katılması da ikilinin dostluğunun sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.
YUNUS AKGÜN VE TUĞÇE ALACA'NIN EVLİLİK YOLCULUĞU
Yunus Akgün, Tuğçe Alaca'ya 1 Ocak 2025 tarihinde teknede evlilik teklif etmişti. Çift, 2025 yılının eylül ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. İkili, İstanbul'da düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.
Düğün öncesi çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Yunus Akgün, paylaşımına "Bu yıldan kalan en güzel an" notunu düştü. Tuğçe Alaca ise fotoğrafları "Bu yılın bana en güzel hediyesi" sözleriyle yayımladı.
TUĞÇE ALACA'NIN GELİNLİĞİ
Tuğçe Alaca, düğününde omuzları açık, korsaj detaylı ve kabarık kesimli beyaz saten bir gelinlik tercih etti. Uzun kuyruğuyla dikkat çeken gelinliği sade bir buketle tamamlayan Alaca, uzun sarı saçlarını açık bırakarak saç aksesuarında beyaz çiçeklere yer verdi.
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