Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca'nın düğününe futbol dünyasından çok sayıda isim katıldı. Nikah törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik ve idari heyet, futbolcular, eski yöneticiler, çiftin aileleri ve yakınları katıldı.

Düğüne katılan isimler arasında şunlar yer aldı:

Dursun Özbek (Galatasaray Başkanı)

Okan Buruk (Galatasaray Teknik Direktörü)

Fatih Terim

İbrahim Hacıosmanoğlu (TFF Başkanı)

Sergen Yalçın (A Milli Takım Teknik Direktörü)

Abdullah Kavukcu (Galatasaray eski yöneticisi)

Erden Timur (Galatasaray eski yöneticisi)

Abdülkerim Bardakcı

Emre Taşdemir

Kerem Aktürkoğlu

Mert Hakan Yandaş

İsmail Yüksek

Samet Akaydın

... ve daha birçok ünl isim.

Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca'nın nikah şahitliğini Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk, Fatih Terim, takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir yaptı.

Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün, Galatasaray'da birlikte forma giydikleri dönemde çok yakın arkadaş oldu. Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nun Ceren Azak ile kız isteme törenine katılmış ve arkadaşını mutlu gününde yalnız bırakmamıştı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından ikili sosyal medyada birbirini takipten çıkmıştı. Yunus Akgün'ün paylaştığı bir fotoğrafta Kerem Aktürkoğlu'na yer vermemesi de "Kerem'i sildi" yorumlarıyla gündem olmuştu.

Ancak kısa süre sonra A Milli Takım'ın Gürcistan maçında Kerem Aktürkoğlu'nun golünün ardından Yunus Akgün'ün arkadaşına sarılması, iki futbolcu arasında bir sorun olmadığını göstermişti. Kerem'in düğüne katılması da ikilinin dostluğunun sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

YUNUS AKGÜN VE TUĞÇE ALACA'NIN EVLİLİK YOLCULUĞU

Yunus Akgün, Tuğçe Alaca'ya 1 Ocak 2025 tarihinde teknede evlilik teklif etmişti. Çift, 2025 yılının eylül ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. İkili, İstanbul'da düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Düğün öncesi çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Yunus Akgün, paylaşımına "Bu yıldan kalan en güzel an" notunu düştü. Tuğçe Alaca ise fotoğrafları "Bu yılın bana en güzel hediyesi" sözleriyle yayımladı.

TUĞÇE ALACA'NIN GELİNLİĞİ

Tuğçe Alaca, düğününde omuzları açık, korsaj detaylı ve kabarık kesimli beyaz saten bir gelinlik tercih etti. Uzun kuyruğuyla dikkat çeken gelinliği sade bir buketle tamamlayan Alaca, uzun sarı saçlarını açık bırakarak saç aksesuarında beyaz çiçeklere yer verdi.