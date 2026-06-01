Kerem Aktürkoğlu neden yok, Türkiye-Kuzey Makedonya maçında Kerem Aktürkoğlu sakat mı, cezalı mı, yedek mi, Dünya Kupası’na çağrılmadı mı?

Türkiye-Kuzey Makedonya maçı öncesinde A Milli Takım kadrosunda yer alıp almadığı merak edilen Kerem Aktürkoğlu hakkında “neden yok, sakat mı, cezalı mı?” soruları gündemdeki yerini aldı. Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanacak karşılaşma öncesi yıldız oyuncunun durumu araştırılırken, teknik direktör açıklamaları ve son gelişmeler yakından takip ediliyor. Kerem Aktürkoğlu’nun milli maçtaki durumu haberimizde...

KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN YOK? MONTELLA SAKATLIK AÇIKLAMASI YAPTI

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu’nun kadro durumu merak konusu oldu. “Kerem Aktürkoğlu sakat mı, cezalı mı, neden yok?” soruları gündemde yer alırken teknik direktör Vincenzo Montella’dan oyuncunun son durumuna ilişkin açıklama geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAKAT MI?

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kerem Aktürkoğlu’nun son durumu hakkında konuştu. Montella, oyuncu için “Ufak bir korku yaşadık. Normale döndü şu an. Antrenmanlara başlayabilir ama hiçbir şekilde acele etmiyorum ve riske girmiyorum” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, yıldız futbolcunun ciddi bir sakatlık yaşamadığını ancak teknik heyetin risk almak istemediğini ortaya koydu.

KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN OYNAMIYOR?

Montella’nın sözlerine göre Kerem Aktürkoğlu tamamen kadro dışı bırakılmış değil. Oyuncunun durumu “kontrollü dinlendirme” kapsamında değerlendiriliyor.

Teknik ekip, Dünya Kupası hazırlıkları sürecinde oyuncuları riske atmamak adına dikkatli bir planlama yapıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU YEDek Mİ KALDI?

Kerem Aktürkoğlu’nun yedek kulübesinde olup olmayacağı henüz netlik kazanmazken, Montella’nın açıklamaları doğrultusunda oyuncunun maçta süre almasının teknik heyetin kararına bağlı olduğu belirtiliyor.

A Milli Takım, özellikle hazırlık maçlarında oyuncu sağlığını ön planda tutarak kadro planlamasını şekillendiriyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU DÜNYA KUPASI’NA ÇAĞRILMADI MI?

Kerem Aktürkoğlu’nun Dünya Kupası kadrosunda yer almadığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Oyuncunun genel durumunun iyi olduğu ve turnuva planlamasında önemli bir parça olarak görüldüğü ifade ediliyor.

Montella’nın açıklamaları da oyuncunun tamamen sistem dışında olmadığını, sadece risk yönetimi kapsamında dikkatli kullanıldığını gösteriyor.

MONTELLA’DAN GENİŞ KADRO AÇIKLAMASI

Montella ayrıca takımın genel durumu hakkında da bilgi verdi. Tecrübeli teknik adam, bazı oyuncuların hafif sakatlıklarının takip edildiğini ancak genel olarak takımın motive ve iyi durumda olduğunu söyledi.

A Milli Takım’ın Dünya Kupası hazırlık sürecinde farklı rakiplerle oynamasının bilinçli bir tercih olduğunu belirten Montella, takımın farklı futbol kültürlerine karşı test edildiğini ifade etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU SON DURUMU NE?

Son değerlendirmelere göre Kerem Aktürkoğlu ciddi bir sakatlık yaşamamış durumda. Teknik ekip, oyuncunun tamamen hazır hale gelmesi için süreci kontrollü şekilde yönetiyor.