2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda gözler, genç yıldızlar Kenan Yıldız ve Arda Güler'in sağlık durumuna çevrildi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyon öncesi İstanbul'da çalışmalarına devam eden ay-yıldızlı ekip, son antrenmanını Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Peki, Kenan Yıldız ve Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Kenan Yıldız ve Arda Güler Kuzey Makedonya maçında oynayacak mı? Detaylar haberimizde.

KENAN YILDIZ VE ARDA GÜLER DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK MI?

2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken A Milli Takım'ın genç yıldızları Kenan Yıldız ve Arda Güler'in turnuvada forma giyip giyemeyeceği futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Milli takım kampında yapılan son çalışmalarda oyuncuların sağlık durumları değerlendirilirken, iki futbolcuyla ilgili farklı gelişmeler yaşandı. Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın tedavi süreci devam ederken, Arda Güler cephesinden ise olumlu haberlerin geldiği bildirildi.

Teknik heyet ve sağlık ekibi, Dünya Kupası öncesinde oyuncuların en iyi fiziksel seviyeye ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdürürken, her iki futbolcunun da durumları yakından takip ediliyor.





Kenan Yıldız'ın Sağlık Durumu Yakından İzleniyor

A Milli Takım kampında gerçekleştirilen son antrenmana katılamayan isimlerden biri Kenan Yıldız oldu. Sakatlığı nedeniyle takımla birlikte sahaya çıkamayan genç futbolcunun tedavi programına devam edildiği öğrenildi.

Juventus formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncunun Dünya Kupası öncesindeki hazırlık sürecinde sağlık ekibinin kontrolünde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Milli takım teknik heyeti, oyuncunun tam olarak hazır hale gelmesi için tedavi sürecini titizlikle yürütüyor.

Arda Güler'den Sevindiren Gelişme

A Milli Takım taraftarlarının merakla beklediği bir diğer isim olan Arda Güler'in sağlık durumuna ilişkin olumlu gelişmeler yaşandığı bildirildi.

Real Madrid'de sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlık nedeniyle gündeme gelen genç yıldızın tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği ifade ediliyor. Sağ bacağının arka üst kasında yaşadığı problem nedeniyle kulüp sezonunu tamamlayamayan Arda Güler'in rehabilitasyon sürecinde önemli mesafe kat ettiği belirtiliyor.

Uluslararası basında yer alan bilgilere göre genç futbolcunun Dünya Kupası başladığında forma giyebilecek seviyeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.