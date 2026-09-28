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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci sınavında İtalya'yı konuk edecek. Fransa karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından gruptaki ilk puanlarını almak isteyen Ay-yıldızlı ekip, Bursa'daki mücadelede sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde milli takım kadrosunda yer almayan isimler merak edilirken, Kenan Yıldız'ın neden olmadığı da futbolseverlerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. Peki, Kenan Yıldız neden yok? Kenan Yıldız Türkiye- İtalya maçında cezalı mı, sakat mı, yedek mi, kadroda yok mu? İşte karşılaşmaya ilişkin muhtemel 11'ler ve Kenan Yıldız'ın son durumu.

KENAN YILDIZ NEDEN YOK?

Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Juventus'ta forma giyen milli futbolcunun sol ayağındaki beşinci metatars kemiğinde kırık tespit edildi ve Kenan Yıldız ameliyat edildi.

Juventus tarafından yapılan açıklamada, Kenan Yıldız'ın 31 Ağustos'ta sol ayağındaki beşinci metatars kemiğinin tabanındaki kırık nedeniyle ameliyat edildiği ve ardından rehabilitasyon programına başlayacağı belirtildi.

Milli futbolcunun rehabilitasyon süreci devam ettiği için eylül ayındaki milli maçlarda forma giyemediği bilgisi paylaşıldı. Bu nedenle Kenan Yıldız, Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı karşılaşmada kadroda bulunmuyor.

KENAN YILDIZ TÜRKİYE İTALYA MAÇINDA CEZALI MI, SAKAT MI, YEDEK Mİ, KADRODA YOK MU?

Kenan Yıldız'ın Türkiye-İtalya maçında yer almamasının nedeni sakatlığı. Milli futbolcunun sol ayağındaki beşinci metatars kemiğinde kırık tespit edilmesinin ardından ameliyat edildiği ve rehabilitasyon sürecinin devam ettiği belirtildi.

Bu nedenle Kenan Yıldız, İtalya karşılaşmasının kadrosunda yer almıyor. Milli futbolcunun eylül ayındaki milli maçlarda forma giyemediği bilgisi bulunuyor.

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya karşılaşması 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da oynanacak. TFF'nin resmi maç programında karşılaşmanın başlangıç saati 21.45 olarak açıklandı.

TÜRKİYE İTALYA MUHTEMEL 11 LER

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Fransa karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından gruptaki ilk puanlarını almak isteyen Ay-yıldızlı ekip, Bursa'daki karşılaşmada mücadele edecek.

TFF'nin açıkladığı programa göre Türkiye-İtalya karşılaşması 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE MUHTEMEL 11'İ

Verilen bilgilere göre Türkiye'nin İtalya karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'i şöyle:

Türkiye : Altay, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Zeki, İsmail, Salih, Arda, Oğuz, Kerem, Barış

İTALYA MUHTEMEL 11'İ

İtalya'nın Türkiye karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'i ise şöyle:

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Tonali, Frattesi, Mandragora, Cambiaghi, P. Esposito, Raspadori

İtalya'nın aday kadrosunda Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Tonali, Frattesi, Mandragora, Cambiaghi, Pio Esposito ve Raspadori'nin de bulunduğu TFF tarafından yayımlanan kadro listesinde yer alıyor.