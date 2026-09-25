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A Milli Takım'ın Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kadro detayları merak konusu oldu. Mücadeleyi takip edecek futbolseverler, özellikle Kenan Yıldız'ın neden kadroda yer almadığını ve karşılaşmada hangi isimlerin forma giyeceğini araştırıyor. Peki, Kenan Yıldız neden yok? Kenan Yıldız Türkiye Fransa maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu? Detaylar haberimizde.

KENAN YILDIZ NEDEN YOK?

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde Kenan Yıldız'ın kadroda yer almaması dikkat çekti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun daha önce açıkladığı 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunda ismi bulunan Yıldız, Uluslar Ligi aday kadrosunda bulunmamasının nedeni merak konusu oldu.

KENAN YILDIZ TÜRKİYE FRANSA MAÇINDA SAKAT MI, CEZALI MI, YEDEK Mİ, KADRODA YOK MU?

Kenan Yıldız, Türkiye-Fransa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Milli futbolcu, sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat edildi. Juventus'un 31 Ağustos 2026 tarihli resmi açıklamasında, Kenan Yıldız'ın sol ayağındaki beşinci metatars kemiğinin tabanındaki kırık nedeniyle operasyon geçirdiği belirtildi. Kulüp, operasyonun başarılı geçtiğini ve oyuncunun rehabilitasyon sürecine başlayacağını açıkladı.

Bu nedenle Kenan Yıldız'ın Fransa karşısında yedek kulübesinde bulunması ya da cezalı olduğu için kadro dışında kalması söz konusu değil. Oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle eylül ve ekim aylarında oynanacak milli maçlarda yer alamayacak.

İtalyan basınında ise genç futbolcunun yaklaşık 2,5 ila 3 ay futbol oynayamayabileceği öne sürüldü. Ancak Juventus'un resmi açıklamasında bu yönde kesin bir dönüş tarihi paylaşılmadı. Juventus tarafından açıklanan bilgiye göre oyuncunun rehabilitasyon süreci ameliyatın ardından başladı.

TÜRKİYE-FRANSA MUHTEMEL 11

Türkiye'nin Fransa karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i şu şekilde:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Salih, İsmail, Arda, Kerem, Barış Alper

Kenan Yıldız'ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamasıyla birlikte Fransa karşılaşmasında forma giymesi beklenen oyuncular arasında bulunmuyor.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşması 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadele Kocaeli Stadyumu'nda yapılacak ve ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi programında da yer alıyor.

Türkiye, Fransa karşılaşmasıyla UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak. Mücadelenin ardından A Milli Takım'ın gruptaki ikinci karşılaşması ise 28 Eylül'de İtalya'ya karşı oynanacak.