2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Vancouver'da hazırlıklarını sürdürüyor. Kanada'ya ulaşan ay-yıldızlı ekip, çalışmalarına Killarney Park'taki antrenman sahasında devam etti. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli futbolcular sahada yer alırken, çalışmanın ilk bölümünde dikkat çeken isimlerden biri Kenan Yıldız oldu. Peki, Kenan Yıldız Avustralya maçında oynayacak mı, sakat mı? Detaylar...

KENAN YILDIZ SAKAT MI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

A Milli Futbol Takımı'nın Vancouver'da gerçekleştirdiği antrenmanda tedavi süreci devam eden Kenan Yıldız da yer aldı.

Killarney Park'ta yapılan çalışmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde genç futbolcu takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmana katıldı. Milli takımın gerçekleştirdiği çalışmada futbolcuların sahadaki görüntüleri basın mensupları tarafından takip edildi.

Antrenmanda yer alan Kenan Yıldız'ın çalışmanın basına kapalı bölümünde ise bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Tedavi süreci devam eden milli futbolcunun, takımın Vancouver'daki antrenmanında sahaya çıkması kampın öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.

VANCOUVER'DAKİ ANTRENMANDA KENAN YILDIZ DETAYI

A Milli Takım'ın Kanada'daki kamp çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak yapıldı.

Bu bölümde Kenan Yıldız takım arkadaşlarıyla birlikte çalışırken, antrenmanın basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde bireysel çalışma gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Milli takım hazırlıklarını Killarney Park'ta sürdürürken, kamp programı planlandığı şekilde devam ediyor.

KENAN YILDIZ AVUSTRALYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadele öncesindeki hazırlıklarını Vancouver'da sürdürüyor.

Tedavi süreci devam eden Kenan Yıldız, Killarney Park'ta gerçekleştirilen antrenmanın basına açık ilk bölümünde takım arkadaşlarıyla birlikte yer aldı.

Genç futbolcunun antrenmanın basına kapalı bölümünde ise bireysel çalışmalar yaptığı öğrenildi.

A Milli Takım, Avustralya karşılaşması öncesindeki son çalışmasını 14 Haziran Cumartesi günü TSİ 01.00'de Killarney Park'ta gerçekleştirecek.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

A MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Kanada'nın Vancouver kentinde bulunan A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçı öncesindeki çalışmalarına devam ediyor.

Killarney Park'ta gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasına hazırlanıyor.

Milli takım, Avustralya mücadelesi öncesindeki son antrenmanını 14 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirecek.