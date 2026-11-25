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Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Balıkesir Valiliği görevinde değişikliğe gidildi. İzmir Valiliğine atanan İsmail Ustaoğlu'nun yerine Gaziantep Valisi Kemal Çeber getirildi. Atama kararının ardından yeni Balıkesir Valisi Kemal Çeber'in hayatı, eğitim geçmişi ve mesleki kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Kemal Çeber kimdir, kaç yaşında ve nereli?

KEMAL ÇEBER KİMDİR?

Kemal Çeber, 1972 yılında Tokat'ın Artova ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Tokat'ta tamamlayan Çeber, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

1994 yılında kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başlayan Çeber, kariyeri boyunca kaymakamlık, hukuk müşavirliği, mülkiye başmüfettişliği ve valilik görevlerinde bulundu. Karabük, Rize ve Gaziantep valiliklerinin ardından 25 Kasım 2026 tarihli Valiler Kararnamesi ile Balıkesir Valiliğine atandı.

KEMAL ÇEBER KAÇ YAŞINDA?

1972 doğumlu olan Kemal Çeber, 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır. Doğum günü ve ayına ilişkin bilgi bulunmadığından yaşı doğum yılı üzerinden hesaplanmıştır.

KEMAL ÇEBER NERELİ?

Kemal Çeber, Tokat'ın Artova ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini de Tokat'ta tamamlayan Çeber, üniversite öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde gerçekleştirdi.

KEMAL ÇEBER HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1994 yılında kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan Kemal Çeber, mülki idare amirliği kariyerinde farklı ilçelerde ve kamu kurumlarında görev aldı.

Çeber'in görev geçmişinde şu görevler bulunuyor:

- Burdur Karamanlı Kaymakamlığı

- Tunceli Hozat Kaymakamlığı

- Burdur Gölhisar Kaymakamlığı

- İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği

- Mülkiye Başmüfettişliği

- Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev

- Karabük Valiliği

- Rize Valiliği

- Gaziantep Valiliği

- Balıkesir Valiliği

İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir yıl hukuk müşaviri olarak çalışan Çeber, 2007 yılında Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Yedi yıl sürdürdüğü bu görevin ardından 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü emrine görevlendirildi.

KEMAL ÇEBER HANGİ İLLERDE VALİLİK YAPTI?

Kemal Çeber, ilk valilik görevine 21 Haziran 2017 tarihinde Karabük'te başladı. Ardından Rize ve Gaziantep valiliklerinde görev yaptı.

- Karabük Valiliği: 2017 yılında atandı.

- Rize Valiliği: 2018 yılında atandı ve 2023 yılına kadar görev yaptı.

- Gaziantep Valiliği: 26 Haziran 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandı.

- Balıkesir Valiliği: 25 Kasım 2026 tarihli Valiler Kararnamesi ile görevlendirildi.

Gaziantep Valisi Kemal ÇEBER+1

Böylece Kemal Çeber, Karabük, Rize ve Gaziantep'in ardından Balıkesir'de valilik görevini üstlendi.