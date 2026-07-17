İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bahis şikesi soruşturması kapsamında aralarında futbol kulübü yöneticilerinin de bulunduğu 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında adı geçen isimlerden biri de Balıkesirspor Kulübü yöneticiliği dönemindeki bahis hareketleri nedeniyle hakkında işlem yapılan Kemal Aydın oldu. Peki, Kemal Aydın kimdir? Kemal Aydın neden gözaltına alındı? Detaylar...

KEMAL AYDIN KİMDİR?

Kemal Aydın, Balıkesirspor Kulübü’nde yöneticilik yapmış isimler arasında yer almaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis şikesi soruşturmasında, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin geçmiş dönem bahis verileri incelendi.

Soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre Kemal Aydın’ın, Balıkesirspor Kulübü’nde yöneticilik yaptığı döneme ilişkin bahis hareketleri incelemeye alındı. Yetkililerin açıklamasında, yasal bahis platformlarından alınan 2020-2026 yılları arasındaki veriler ile MASAK analizlerinin birlikte değerlendirildiği belirtildi.

KEMAL AYDIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kemal Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis şikesi soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan 19 şüpheli arasında yer aldı.

Savcılık açıklamasında, profesyonel futbol kulüplerinde görev yapan bazı yöneticilerin, yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri (alt/üst gibi) ve oyuncu bazlı bahis seçenekleri üzerinden bahis oynadıklarına ilişkin tespitler yapıldığı ifade edildi.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Kemal Aydın’ın, Balıkesirspor Kulübü yöneticiliği yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahisleri kapsamında 12 kupon oynadığı değerlendirildi.

Bu kapsamda İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli yakalanırken, Kemal Aydın hakkında da soruşturma kapsamında işlem başlatıldı.

BAHİS ŞİKESİ SORUŞTURMASINDA HANGİ VERİLER İNCELENDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yasal olarak faaliyet gösteren bahis platformlarına ait veriler incelendi.

Savcılık açıklamasına göre incelemelerde;

Misli,

Nesine,

Oley,

Tuttur,

İddaa,

Bilyoner,

Birebin

platformlarından alınan 2020-2026 yıllarına ait bahis kayıtları değerlendirildi.

Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan finansal veriler de soruşturma kapsamında analiz edildi.

KULÜP YÖNETİCİLERİNİN BAHİS HAREKETLERİ MERCEK ALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

Gürlek, yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Soruşturma kapsamında toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapılırken, operasyonların İstanbul merkezli olarak farklı illerde eş zamanlı gerçekleştirildiği bildirildi.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 2 KİŞİ YURT DIŞINDA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında 17 kişinin yakalandığı, 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, futbol kulüplerinde yöneticilik yapan kişilerin görev dönemlerindeki bahis hareketlerinin incelendiği ve yapılan analizler sonucunda soruşturmanın genişletildiği ifade edildi.

Soruşturma süreci İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ediyor.