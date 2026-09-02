Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan hakkında araştırmalar hız kazanırken, "Mesut Özarslan kimdir, hangi partiden?" soruları da en çok aranan başlıklar arasında bulunuyor. Özarslan'ın hayatı, siyasi geçmişi ve Keçiören Belediye Başkanlığı süreci merak konusu oldu.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Keçiören Belediye Başkanı hangi partiden, Mesut Özarslan kimdir? soruları, Ankara'daki siyasi gelişmeleri takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan, 2026 yılında yaşanan siyasi gelişmelerin ardından partisinden ayrılarak AK Parti'ye katıldı. Özarslan'ın güncel siyasi konumu böylece AK Parti oldu.

MESUT ÖZARSLAN KİMDİR?

Mesut Özarslan, 1976 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İnşaat yüksek mühendisi ve doktor olan Özarslan, üniversite eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Aynı üniversitede akademik çalışmalarını sürdüren Özarslan, yüksek lisans ve doktora eğitimini de tamamladı.

Kariyerinin ilerleyen döneminde TOKİ'de Altyapı ve Zemin Etüt Şube Müdürü olarak görev yapan Özarslan, 2005 yılında Pakistan depremi sonrasında Başbakan adına Başkanlık Koordinatörü olarak deprem bölgesinde çalıştı. Daha sonra kendi kurduğu Geolimit Mühendislik A.Ş.'de yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

MESUT ÖZARSLAN'IN SİYASİ KARİYERİ

Mesut Özarslan'ın siyasi kariyeri İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde başladı. İYİ Parti Kurucular Kurulu üyeliği yapan Özarslan, aynı zamanda İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca üç dönem İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı.

2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde de çeşitli görevler üstlenen Özarslan; BELKO Genel Müdürlüğü, PORTAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Bunun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi başdanışmanlığı görevini yürüttü.

MESUT ÖZARSLAN NE ZAMAN KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI OLDU?

Mesut Özarslan, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı olarak yarıştı ve seçimi kazanarak Keçiören Belediye Başkanı oldu. Böylece uzun yıllar farklı siyasi partilerin yönettiği Keçiören Belediyesi'nde CHP dönemini başlatan isim oldu.

Özarslan, Şubat 2026'da CHP üyeliğinden istifa etti. İstifasının ardından bir süre bağımsız olarak görevini sürdüren Özarslan'ın AK Parti'ye katılacağı gündeme geldi. Özarslan, 25 Haziran 2026'da AK Parti'ye katıldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takıldı.

MESUT ÖZARSLAN ŞU AN HANGİ PARTİDE?

Güncel durumda Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, AK Parti'de siyaset yapıyor. Özarslan, AK Parti'ye katılımının ardından yaptığı açıklamada Keçiören'e yönelik hizmetlerini AK Parti çatısı altında sürdüreceğini belirtti. Keçiören Belediyesi'nin resmi internet sitesinde de Özarslan halen "Keçiören Belediye Başkanı" olarak yer alıyor.

MESUT ÖZARSLAN'IN EĞİTİMİ VE MESLEĞİ

İnşaat yüksek mühendisi olan Mesut Özarslan, akademik geçmişiyle de dikkat çekiyor. Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Özarslan, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Akademik kariyerinin ardından kamu ve özel sektörde çeşitli görevlerde bulunan Özarslan, daha sonra siyasete yöneldi.