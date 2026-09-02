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Netanyahu: Gazze'nin yüzde 60'ında işgali genişleteceğiz

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin yüzde 60'ını işgal altında tuttuklarını belirterek, geri çekilmeyeceklerini ve işgali genişleteceklerini söyledi. Hamas'ın silahsızlandırılacağını savunan Netanyahu'nun bu açıklamaları, seçim öncesi sertleşen söylemleriyle dikkat çekiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iki yıl boyunca sürdürdükleri saldırılarla enkaza çevirdikleri Gazze'de işgal altında tuttukları bölgeye giderek "Gazze Şeridi'nin yüzde 60'ında" sürdürdükleri işgali genişletecekleri tehdidinde bulundu.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Gazze'de işgal altında tuttukları bölgeden bir video mesaj yayımladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer komutanlarla birlikte Gazze'de olduklarını aktaran Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın planına göre İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilmesi şartına rağmen "geri çekilmeyeceklerini" söyledi.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nin yüzde 60'ını işgal altında tuttuklarını belirttikten sonra "daha fazlası yolda" diyerek işgali genişletme tehdidinde bulundu.

Hamas'ın silahsızlandırılmasını sağlayacaklarını savunan Netanyahu, hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını, fakat işlerinin bitmediğini ileri sürdü.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler yaklaşırken kamuoyu yoklamalarına göre geri düşen Netanyahu'nun son günlerde söylemlerini sertleştirmesi ve tehditlerini artırması dikkati çekiyor.

Kaynak: AA
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