Kayseri okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Kayseri'de okul yok mu (KAR TATİLİ – KAYSERİ VALİLİĞİ)?

Yurt çapında etkili olan soğuk ve yağışlı hava koşulları, yeni sistemle birlikte daha da sertleşiyor. Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelerde, kar yağışının hafta ortasında birçok ilde etkili olmasının beklendiği belirtildi. Hava şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte Kayseri'de eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu olurken, 31 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine Kayseri Valiliği'nin yapacağı resmi açıklama ile netlik kazandırılacak.

16 İL İÇİN SARI KODLU KAR ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaklaşan yoğun kar yağışı nedeniyle 16 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce riskli iller arasında yer aldı. Özellikle Batı Karadeniz ve çevresinde kar yağışının zaman zaman şiddetini artıracağı, bazı bölgelerde kar örtüsünün 20 santimetreyi aşabileceği belirtildi.

RÜZGAR SAATTE 70 KİLOMETREYE ÇIKABİLİR

Meteoroloji yetkilileri; Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Rüzgar hızının yer yer saatte 70 kilometreye ulaşabileceği ifade edilirken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

KAR KALINLIĞI YER YER 25 SANTİMETREYİ AŞACAK

Tahminlere göre Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde kar kalınlığının 15 santimetreye kadar yükselmesi bekleniyor. Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise yağışların daha yoğun olacağı, bazı noktalarda kar örtüsünün 25 santimetreyi aşabileceği öngörülüyor. Ayrıca buzlanma ve don olaylarının da etkili olacağı uyarısı yapıldı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ 56 İLDE KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin son hava durumu değerlendirmelerine göre kar yağışı bugün itibarıyla etkisini artırarak yeni haftada da yurt genelinde sürecek. Yılın son günü olan çarşamba günü itibarıyla kar yağışının 56 ilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

DONDURUCU SOĞUKLAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

İç kesimlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da soğuk hava dalgasının daha sert hissedileceği bildirildi. Çarşamba günü Tunceli'de -9, Hakkari'de -13, Erzurum'da -14, Ağrı'da -15 ve Ardahan'da -19 dereceye kadar düşen sıcaklıkların görülebileceği tahmin ediliyor.

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Kayseri'de eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili kararın, hava şartlarının seyrine bağlı olarak Kayseri Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.