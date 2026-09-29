Kavak Yelleri Güven kimdir, Sarp Apak kaç yaşında, Sarp Apak Kavak Yeller'inde oynadı mı, hangi dizilerde oynadı?

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Ekranların sevilen yüzlerinden Sarp Apak, rol aldığı yapımlarla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Başarılı oyuncunun kariyerine dair araştırmalar yapanlar, onun bir dönemin efsane gençlik dizisi Kavak Yelleri ile olan bağlantısını da merak ediyor. Arama motorlarında öne çıkan "Kavak Yelleri Güven kimdir, Sarp Apak kaç yaşında, Sarp Apak Kavak Yelleri'nde oynadı mı, hangi dizilerde oynadı?" sorularının yanıtları haberimizde...

KAVAK YELLERİ GÜVEN KİMDİR?

Kavak Yelleri dizisinde Güven Karakuş karakterine hayat veren isim, oyuncu Sarp Apak'tır. Dizinin ilerleyen sezonlarında hikâyeye dahil olan Güven karakteri, kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekti. Apak, bu rolle gençlik dizisi hayranlarının da sevgisini kazandı.