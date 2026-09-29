Kavak Yelleri Güven kimdir, Sarp Apak kaç yaşında, Sarp Apak Kavak Yeller'inde oynadı mı, hangi dizilerde oynadı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kavak Yelleri dizisinin ilerleyen sezonlarında hikâyeye dahil olan Güven karakteri, kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Dizinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte bu karaktere hayat veren oyuncu da merak edilmeye başlandı. Nostalji rüzgârına kapılan dizi severler, "Kavak Yelleri Güven kimdir, Sarp Apak kaç yaşında, Sarp Apak Kavak Yelleri'nde oynadı mı, hangi dizilerde oynadı?" sorularına yanıt arıyor.
Ekranların sevilen yüzlerinden Sarp Apak, rol aldığı yapımlarla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Başarılı oyuncunun kariyerine dair araştırmalar yapanlar, onun bir dönemin efsane gençlik dizisi Kavak Yelleri ile olan bağlantısını da merak ediyor. Arama motorlarında öne çıkan "Kavak Yelleri Güven kimdir, Sarp Apak kaç yaşında, Sarp Apak Kavak Yelleri'nde oynadı mı, hangi dizilerde oynadı?" sorularının yanıtları haberimizde...
KAVAK YELLERİ GÜVEN KİMDİR?
Kavak Yelleri dizisinde Güven Karakuş karakterine hayat veren isim, oyuncu Sarp Apak'tır. Dizinin ilerleyen sezonlarında hikâyeye dahil olan Güven karakteri, kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekti. Apak, bu rolle gençlik dizisi hayranlarının da sevgisini kazandı.
SARP APAK KAVAK YELLERİ'NDE OYNADI MI?
Evet, Sarp Apak Kavak Yelleri dizisinde rol aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizide Güven karakterini canlandıran Apak, İbrahim Kendirci, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç ve Aslı Enver gibi isimlerle aynı kadroda yer aldı.
SARP APAK KAÇ YAŞINDA?
Tam adı Kerim Sarp Apak olan ünlü oyuncu, 11 Kasım 1981 tarihinde dünyaya geldi. Sarp Apak, 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. Akrep burcu olan oyuncu, Kasım ayında 45 yaşına girecek.
SARP APAK NERELİ?
Sarp Apak, Diyarbakır doğumludur. Beş yaşına kadar Diyarbakır'da yaşayan Apak, ardından ailesiyle birlikte Bursa'ya taşındı. Ailesinin kökeni ise Adana ve Hatay'a dayanıyor.
SARP APAK'IN EĞİTİM HAYATI
Lise eğitimini Bursa Erkek Lisesi'nde tamamlayan Sarp Apak, oyunculuk eğitimi için Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'ne girdi. Başarılı oyuncu, 2004 yılında bu bölümden mezun oldu.
SARP APAK OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADI?
Üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşen Sarp Apak, tiyatro ve sinema çalışmalarına başladı. BKM bünyesine katılan Apak, Organize İşler filminde rol aldı. Oyuncunun kariyerindeki asıl dönüm noktası ise Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Tanrıverdi karakteri oldu. Bu rolle geniş kitlelerce tanınan Apak, ardından birçok başarılı yapımda yer aldı.
SARP APAK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Televizyon kariyerinde komedi ve dram türlerinde başarılı performanslar sergileyen Sarp Apak'ın rol aldığı diziler şöyle:
En Son Babalar Duyar, Kınalı Kar, Avrupa Yakası (Tanrıverdi), Kavak Yelleri (Güven Karakuş), Yalan Dünya, Jet Sosyete, Kaderimin Oyunu, Tuzlu Kahve (Murat Aydınoğlu).
SARP APAK'IN FİLMLERİ
Sinemada da önemli projelerde yer alan Sarp Apak, Organize İşler, Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, Ölümlü Dünya ve Ölümlü Dünya 2 gibi filmlerde rol aldı.
SARP APAK'IN TİYATRO ÇALIŞMALARI
Kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan Sarp Apak, Ağır Roman, Öp Babanın Elini ve Sizinkiler Dünya Kaç Bucak gibi oyunlarda görev aldı. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Apak, kendi bestelediği "Aşkınla Yandım" şarkısıyla dikkat çekti.
SARP APAK ŞU AN HANGİ DİZİDE OYNUYOR?
Sarp Apak, 2026 yılında Tuzlu Kahve dizisinde canlandırdığı Murat Aydınoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
SARP APAK'IN EŞİ KİM?
Sarp Apak, 2018 yılında Bengisu Uzunöz ile evlendi. Çiftin aynı yıl dünyaya gelen Güney adında bir oğlu bulunuyor.
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