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TFF'den "Hakemler dosyası" soruşturmasıyla ilgili açıklama

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TFF'den 'Hakemler dosyası' soruşturmasıyla ilgili açıklama
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Türkiye Futbol Federasyonu, "Hakemler dosyası" soruşturmasıyla ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır. TFF bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgeler ise kapalı zarf içerisinde; parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir.'' denildi.

  • TFF, "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında kendilerinden talep edilen belgeleri kapalı zarf içinde parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer incelemeler için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.
  • Soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi; MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltına alındı ve şüpheliler mobbing ile resmi belgede sahtecilikle suçlanıyor.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama, atama süreçleri ve kural sınavlarına müdahale edildiği iddialarının incelendiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Hakemler dosyası" soruşturmasıyla ilgili açıklama yayınladı. 

''HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE İNANCIMIZ TAMDIR''

Yapılan açıklamada,  "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır. Kamuoyunun, devam eden adli sürece ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaları esas almasını önemle rica ederiz." denildi. 

''BELGELER BAŞSAVCILIĞI'NA İLETİLMİŞTİR''

Açıklamanın devamında, TFF bünyesinde bulunan ve kendilerinden talep edilen belgelerin kapalı zarf içerisinde; parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildiği açıklandı.

İşte TFF'nin o açıklaması:

'' Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, delegelerin iradesiyle seçilmiş olup kamuoyunun beklentileri doğrultusunda, kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve "temiz futbol, adil oyun" anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Yönetimimiz, bu çalışmalar kapsamında bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gitmiş; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalara her türlü katkıyı sunmuştur. Bu kapsamda ilgili kurumlarla inceleme ve iş birliği süreci halen devam etmektedir.

Bununla beraber Yönetimimiz, Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde, adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur.

TFF bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgeler ise kapalı zarf içerisinde; parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir.

Netice itibarıyla TFF Yönetim Kurulu, göreve geldiği andan itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları atmış ve bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır.

Kamuoyunun, devam eden adli sürece ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaları esas almasını önemle rica ederiz.''

MHK BAŞKANI GÜNDOĞDU DAHİL 7 KİŞİYE AĞIR SUÇLAMA

“Hakemler Dosyası” soruşturmasında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alındığı operasyonda 7 kişi mobbing ve resmi belgede sahtecilikle suçlanıyor.

İLK ŞİKAYET 2025 YILINDA YAPILDI

15 Eylül 2025 tarihinde yapılan bir müşteki başvurusu üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturmanın merkezinde; bazı hakem ve gözlemcilere yönelik mobbing uygulandığı ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları yer alıyor. Şikayet üzerine derinleştirilen adli süreçte MASAK raporları, HTS (telefon trafiği) kayıtları, tanık ifadeleri ve bilirkişi raporları titizlikle mercek altına alındı.

GÖZALTINA ALINAN 7 İSİM BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'im gözaltına alındığı öğrenildi.

BAKAN GÜRLEK OPERASYONUN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbolun, vatandaşların ortak tutkusu ve önemli bir değeri olduğunu belirtti.

Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesinin, futbola duyulan güvenin temeli olduğuna işaret eden Gürlek, devletin, bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gittiğini vurguladı.

Bu çerçevede hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddiaların incelendiğini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı F.G, TFF MHK Başkan Vekili A.Ş, MHK Üyesi S.Ş, eski MHK Üyesi Y.Y, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı F.K. ile A.S. ve E.K'nin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulanmış ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir. Sporseverlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, ünvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çalışmalarından dolayı teşekkür eden Gürlek, "Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıÖnder Erciyas:

inşaallah büyükekşi zamanıda incelenirde tüm türkiye görür son 15 yıl hangi takımın desdeklendigini hangilerinin hakkının yendigini

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Haber YorumlarıEkber Biçer:

utanmanız gururunuz olds tff istifa eder

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Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Son 15 yılda kim en çok şampiyon olduysa... buraya odaklanmali!

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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Hacıosmanoğlu kusura bakma da bu iş senin izinin olmadan dönmez.... Bu iş seninde başını yakacak. Kovulmadan sende istifanı ver. Zaten Milli Takımın halide malum. Yani Türkçesi bu iş senden geçmiş artık.

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Haber YorumlarıNetherill:

şimdi malum takım düşünsün herşey ortaya çıktığında göreceksiniz bak ortalık nasıl ayaklanacak o haram şampiyonluklarınız nasıl elden gidecek...

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