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Sanal medya içerik üreticisi Burcu Atik, 2025'te yine Bolu'nun vergi rekortmeni oldu

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Sanal medya içerik üreticisi Burcu Atik, 2025'te yine Bolu'nun vergi rekortmeni oldu
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Sanal medyada doğa ve kamp videoları üreten Atik Ailesi'nden Burcu Atik, 2025 vergilendirme döneminde yine Bolu'nun vergi rekortmeni oldu. Bolu genelinde ilk 50 mükellefin listelendiği açıklamada Atik Ailesi'ne 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruş gelir vergisi tahakkuk etti.

SANAL medyada paylaştıkları doğa ve kamp videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Atik ailesinden Burcu Atik, 2025 yılı vergilendirme döneminde Bolu'nun vergi rekortmeni oldu. Atik, geçen yıl da Bolu'nun vergi rekortmeni olmuştu.

2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesinin ardından Bolu genelinde ilk 50 mükellefin yer aldığı liste açıklandı. Listenin birinci sırasında Burcu Atik yer aldı. Sanal medyada, "Atik Ailesi" ismiyle doğa ve kamp videoları üreten aileye 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruş gelir vergisi tahakkuk etti.

Listenin ikinci sırasında ise lokantacılık faaliyetleri yürüten Gülçe Öztürk, 10 milyon 937 bin 801 lira 48 kuruş tahakkuk eden vergiyle yer aldı.

Bazı mükellefler ise bilgilerinin açıklanmasını istemediği için listede isimleri yıldız işaretiyle gösterildi. Burcu Atik, geçen yıl da Bolu'nun vergi rekortmeni olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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