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Katerina Mongio kimdir? Mehmet Günsür'ün 20 yıllık eşi İtalyan belgesel yönetmeni

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Katerina Mongio kimdir? Mehmet Günsür'ün 20 yıllık eşi İtalyan belgesel yönetmeni
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Mehmet Günsür'ün 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne birlikte geldiği eşi Katerina Mongio, sosyal medyada görünüşü üzerinden eleştirildi. Günsür yorumları umursamadığını söyledi. Peki, Katerina Mongio kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? Çift 2006'dan bu yana evli ve üç çocukları var. Detaylar haberimizde.

Mehmet Günsür, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldığı 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne eşi Katerina Mongio ile gitti. Çiftin kameraların önünde birlikte görünmesinin ardından sosyal medyada Mongio'nun dış görünüşü hakkında olumsuz yorumlar paylaşıldı.

Günsür bu yorumlara İstanbul'da cevap verdi.

MEHMET GÜNSÜR EŞİ HAKKINDAKİ YORUMLARA NE DEDİ?

Mehmet Günsür, eşi Katerina Mongio hakkında yazılanları önemsemediğini söyledi. Oyuncu, Kuruçeşme'de katıldığı bir marka etkinliğinde muhabirlerin sorularını cevaplarken "Yorumlar umurumda değil" dedi ve isteyenin istediğini söyleyebileceğini ekledi.

Aynı etkinlikte Altın Portakal'daki ödülü de soruldu. Günsür, oyunculuğun tutku ve emek istediğini, işi ödül için yapmadıklarını ama böyle bir takdirin yine de güzel olduğunu anlattı. Oyuncu daha önce de eşiyle her gün yeniden evlenebileceğini söylemişti.

KATERİNA MONGİO KİMDİR?

Katerina Mongio, İtalyan belgesel yönetmeni ve oyuncu Mehmet Günsür'ün eşi. Adı İtalyanca kaynaklarda Caterina Mongio olarak da geçiyor. Mongio ile Günsür 17 Temmuz 2006'da evlendi; çift bu yaz evliliklerinin 20. yılını doldurdu.

KATERİNA MONGİO NERELİ?

Katerina Mongio İtalyan. Aile hayatının merkezi İtalya: Günsür, işleri için iki ülke arasında gidip geliyor ve kendini bu yüzden şanslı saydığını, İtalya'dayken Türkiye'yi, Türkiye'deyken İtalya'yı özlediğini söylüyor.

KATERİNA MONGİO NE İŞ YAPIYOR?

Katerina Mongio belgesel yönetmeni olarak çalışıyor. Mesleği onu Mehmet Günsür'le de tanıştırdı.

KATERİNA MONGİO İLE MEHMET GÜNSÜR NASIL TANIŞTI?

Katerina Mongio ile Mehmet Günsür İtalya'da bir film setinde tanıştı. Günsür o yıllarda İtalyan yapımlarında da oynuyordu: oyunculuğa 1997'de Ferzan Özpetek'in Hamam filmiyle başlamış, 2003'te İtalyan televizyon filmi Il papa buono'da rol almıştı.

1975 İstanbul doğumlu oyuncu, Türkiye'de Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Şehzade Mustafa rolüyle tanındı. Sonraki yıllarda Atiye dizisinde ve İtalyan yapımı La Compagnia del Cigno'da oynadı.

KATERİNA MONGİO'NUN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Katerina Mongio ile Mehmet Günsür'ün üç çocuğu var. Çift, çocuklarıyla birlikte İtalya'da yaşıyor.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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