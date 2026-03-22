Katar'da helikopter neden düştü? Şehitlerimizin isimleri açıklandı

Katar'da meydana gelen askeri helikopter kazası Türkiye ve Katar'da büyük üzüntüye neden oldu. Milli Savunma Bakanlığı ve Katar makamları olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

KATAR HELİKOPTER KAZASI

Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterin rutin görev sırasında ülkenin kara sularına düştüğü bildirildi. Kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve bir kişinin kayıp olduğu duyurulurken, olayın ardından bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldığı aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı ise kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, helikopterin Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüttüğü sırada düştüğünü açıkladı. Açıklamada, kazada 4 Katar askeri ile birlikte 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve ASELSAN'dan 2 teknisyenin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

KATAR'DA HELİKOPTER NEDEN DÜŞTÜ?

Katar İçişleri Bakanlığı ilk değerlendirmelere göre helikopterin teknik bir arıza nedeniyle denize düştüğünü açıkladı. Olayın gerçekleştiği an itibarıyla görevde olan helikopterin rutin uçuşunu sürdürdüğü sırada arıza yaşadığı bilgisi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı da benzer şekilde yaptığı açıklamada, kazanın teknik arıza kaynaklı olduğunun değerlendirildiğini bildirdi. Kazanın kesin nedeninin ise Katar makamlarının yürüteceği detaylı inceleme sonucunda belirleneceği ifade edildi.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ NE?

Milli Savunma Bakanlığı, kazada hayatını kaybeden Türk personelin kimliklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yayımladığı mesajda şehit olan Türk ve Katarlı personel için başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan mesajında, hayatını kaybeden asker ve teknisyenler ile Katar Silahlı Kuvvetleri mensupları için rahmet temennisinde bulundu.