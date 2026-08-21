Kastamonu deprem SON DAKİKA! Kastamonu'da, Çankırı'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu?

astamonu'da, Çankırı'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu? Kastamonu ve çevresinde hissedilen deprem, sabah saatlerinde kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, saat 05.06'da merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KASTAMONU'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 05.06'da merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, Kastamonu il merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaşadıkları deneyimleri paylaştı. Bazı vatandaşlar deprem nedeniyle uykudan uyandıklarını belirtirken, bazı vatandaşlar ise sarsıntı sırasında korku yaşadıklarını ifade etti.

KASTAMONU'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

AFAD verilerine göre, Kastamonu'da hissedilen depremin büyüklüğü 4.2 olarak kaydedildi. Depremin merkez üssü Kastamonu değil, Çankırı'nın Ilgaz ilçesi oldu.

Sarsıntının 12,01 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Deprem Çankırı ve Kastamonu il merkezleri ile çevre ilçelerde hissedildi.

Depremin ardından sarsıntıyı hisseden vatandaşların sosyal medya paylaşımları da gündeme geldi. Bazı vatandaşlar deprem nedeniyle uykularından uyandıklarını aktarırken, bazıları yaşadıkları korkuyu paylaştı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VE DERİNLİĞİ

AFAD'ın verdiği bilgilere göre depremin merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olarak açıklandı. Saat 05.06'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2, derinliği ise 12,01 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntı Çankırı ve Kastamonu il merkezleri ile çevre ilçelerde hissedildi.