Kasımpaşa İstanbulspor CANLI ŞİFRESİZ İZLE! Kasımpaşa İstanbulspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

Türk futbolunun önemli ekiplerinden Kasımpaşa ile İstanbulspor, hazırlık maçı kapsamında futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Yeni sezon öncesi takım kadrolarını, oyun sistemlerini ve oyuncu performanslarını değerlendirmek isteyen iki ekip, Kemerburgaz Tesisleri’nde kozlarını paylaşacak. Peki, Kasımpaşa İstanbulspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Kasımpaşa İstanbulspor canlı şifresiz izle! Detaylar haberimizde.

KASIMPAŞA İSTANBULSPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE!

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar ise maçın yayın bilgilerini, başlangıç saatini ve müsabakanın hangi platform üzerinden izlenebileceğini araştırıyor. Kasımpaşa – İstanbulspor hazırlık maçı için açıklanan bilgilere göre karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

KASIMPAŞA İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa ile İstanbulspor arasındaki hazırlık maçı, 12 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak.

İki İstanbul temsilcisini karşı karşıya getirecek mücadele saat 18.00’de başlayacak. Sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşmada ekipler, oyuncularının son durumunu görmek ve takım organizasyonlarını değerlendirmek için sahaya çıkacak.

Maçın tarihi ve başlangıç saati şu şekilde:

Tarih: 12 Temmuz 2026 Pazar

Saat: 18.00

Organizasyon: Hazırlık Maçı

KASIMPAŞA İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Kasımpaşa – İstanbulspor hazırlık maçı, Kemerburgaz Tesisleri’nde oynanacak.

KASIMPAŞA İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa – İstanbulspor hazırlık maçının yayıncı bilgisi bulunmuyor.

Karşılaşma için açıklanan bilgilere göre mücadele, Yayın Yok şeklinde listeleniyor. Bu nedenle maçın televizyon kanalı veya resmi bir canlı yayın platformu üzerinden yayınlanıp yayınlanmayacağına dair herhangi bir yayın bilgisi paylaşılmadı.

Futbolseverler, karşılaşmayla ilgili güncel yayın bilgilerini kulüplerin resmi iletişim kanalları üzerinden takip edebilir.

KASIMPAŞA İSTANBULSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Kasımpaşa – İstanbulspor maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar, müsabakanın yayın durumu nedeniyle resmi yayın bilgilerini kontrol ediyor.

Açıklanan mevcut bilgilere göre karşılaşmanın yayıncısı bulunmadığı için televizyon veya dijital platform üzerinden canlı izleme seçeneği belirtilmiyor.