Kasım ayı kira artış oranı 2026 SON DAKİKA! TÜİK TÜFE Kasım ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? (Ev ve iş yeri kira artış oranı hesaplama)

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Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracı ve ev sahipleri, 2026 yılının yeni kira artış oranını öğrenmek için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine odaklandı. Konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek zam oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte kasım ayında geçerli olacak kira artış tavanı da netleşecek. Peki, Kasım 2026 kira artış oranı açıklandı mı, kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TÜFE Kasım ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? (Ev ve iş yeri kira artış oranı hesaplama)

KASIM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Kasım 2026 kira artış oranı, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanması beklenen TÜİK ekim ayı enflasyon verileriyle belli olacak. Saat 10.00 öncesinde kasım ayı için uygulanacak resmi kira artış oranı henüz açıklanmış değil.

TÜİK'in açıklayacağı veriler arasında yer alan TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı, kasım ayında yenilenecek konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanabilecek artışın üst sınırını belirleyecek. Bu nedenle resmi oran açıklanmadan kesin bir zam yüzdesi vermek mümkün değil.

TÜİK KASIM AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Kasım ayı kira artış oranı, ekim ayı enflasyon verilerinin yayımlanmasının ardından belli olacak. TÜİK'in açıklayacağı 12 aylık ortalama TÜFE değişimi, kira artışında esas alınacak oran olacak.

Eylül 2026 enflasyon verilerine göre ekim ayında yenilenen kira sözleşmelerinde uygulanabilecek artış oranı yüzde 31,49 olarak açıklanmıştı. Kasım ayı için geçerli olacak oran ise ekim ayı verileriyle yeniden hesaplanacak.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Konut ve çatılı iş yeri kiralarında artış oranı, Türk Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesi kapsamında TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Kira sözleşmesinin yenilendiği dönemde uygulanabilecek artış, bu oranı aşamıyor.

Yeni kira bedelini hesaplamak için mevcut kira tutarı, açıklanan artış oranıyla çarpılıyor. Bulunan zam tutarı mevcut kiraya eklenerek yeni kira bedeli hesaplanıyor.

Kira artış hesaplama formülü:

Zam tutarı: Mevcut kira × Kira artış oranı / 100

Yeni kira bedeli: Mevcut kira + Zam tutarı

Kasım ayı için resmi oran açıklandığında kiracılar ve ev sahipleri bu formül üzerinden yeni kira tutarını hesaplayabilecek.

15 BİN TL, 20 BİN TL VE 30 BİN TL KİRA ÖDEYENLER NE KADAR ZAM YAPACAK?

Kasım 2026 kira artış oranı henüz açıklanmadığı için 15 bin TL, 20 bin TL ve 30 bin TL kira ödeyenlerin yeni kira tutarları da kesinleşmedi. TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini yayımlamasının ardından bu tutarlar, açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanabilecek.

Örneğin resmi artış oranı yüzde 30 olarak açıklanırsa:

15 bin TL kira için zam tutarı 4 bin 500 TL, yeni kira 19 bin 500 TL olur.

20 bin TL kira için zam tutarı 6 bin TL, yeni kira 26 bin TL olur.

30 bin TL kira için zam tutarı 9 bin TL, yeni kira 39 bin TL olur.

Bu hesaplamalar yalnızca yüzde 30 üzerinden verilen örneklerdir; Kasım 2026 için açıklanmış resmi kira artış oranı değildir.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Ekim 2026 döneminde kira sözleşmesini yenileyen kiracılar için uygulanabilecek artış oranı yüzde 31,49 olarak belirlenmişti. Bu oran, TÜİK'in eylül ayı enflasyon verilerinde açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE değişimine