Kaşif Kozinoğlu neden hapse girdi, Kaşif Kozinoğlu neden öldü, nasıl öldü?

Kaşif Kozinoğlu, özellikle Ergenekon davası kapsamında yaşanan gelişmeler ve cezaevinde hayatını kaybetmesiyle gündeme geldi. Kozinoğlu’nun neden hapse girdiği, hakkında yöneltilen suçlamalar ve Kaşif Kozinoğlu’nun ölüm nedeni yıllar sonra da merak edilen konular arasında yer alıyor.

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR, NEDEN HAPSE GİRDİ? NASIL ÖLDÜ?

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi ve bordo bereli subay Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesiyle uzun süre gündemde kaldı. Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın yeniden açılmasıyla birlikte Kaşif Kozinoğlu neden hapse girdi, neden öldü ve nasıl hayatını kaybetti? soruları yeniden gündeme geldi.

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?

Kaşif Kozinoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmış bordo bereli bir subay ve daha sonra MİT'te görev almış bir isimdi. Meslek hayatında özellikle yurt dışındaki görevleriyle öne çıkan Kozinoğlu, Bosna-Hersek ve Afganistan'da çeşitli görevlerde bulundu.

Afganistan'daki çalışmalarıyla tanınan Kozinoğlu, Türkiye'ye döndükten sonra hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle yeniden kamuoyunun gündemine geldi.

KAŞİF KOZİNOĞLU NEDEN HAPSE GİRDİ?

Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklandı. Hakkındaki soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen Kozinoğlu'nun yargılama süreci devam ederken Silivri Cezaevi'nde tutulduğu dönemde hayatını kaybetti.

Kozinoğlu'nun tutuklanması, geçmişte MİT bünyesinde görev yapmış olması ve özellikle Afganistan'daki faaliyetleri nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ölümünden kısa süre sonra mahkemeye çıkması beklenen Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümü, soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

KAŞİF KOZİNOĞLU NASIL ÖLDÜ?

Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde rahatsızlandı. Dönemin resmi açıklamalarına göre spor yaptıktan sonra fenalaşan Kozinoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Ancak ailesi, Kozinoğlu'nun sağlıklı ve düzenli spor yapan bir kişi olduğunu belirterek ölümün doğal nedenlerle gerçekleştiğine ilişkin şüphelerini dile getirdi. Ölümün ardından yürütülen soruşturma yaklaşık bir yıl sonra kapatıldı.

Aradan geçen yılların ardından ortaya çıkan yeni iddialar nedeniyle dosya yeniden gündeme geldi.

KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜ NEDEN YENİDEN ARAŞTIRILIYOR?

Kozinoğlu'nun 2011'deki ölümüne ilişkin soruşturmanın 15 yıl sonra yeniden açılması, olayın yeniden araştırılmasına neden oldu. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun ölümünde üçüncü kişi müdahalesi olup olmadığı, kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği ve ölümün kesin nedeni araştırılıyor.

Bu kapsamda Kozinoğlu'nun mezarının açılması ve feth-i kabir işlemi yapılması kararlaştırıldı. Mezardan alınacak kemik, toprak ve diğer örneklerin adli incelemeye tabi tutulması bekleniyor.

KOZİNOĞLU'NUN MEZARI NEDEN AÇILIYOR?

Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun mezarından çeşitli örnekler alınarak inceleme yapılacak. Elde edilecek bulguların yanı sıra cezaevine ait kamera kayıtları, 112 kayıtları ve hastane belgeleri de yeniden değerlendirilecek.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak incelemelerin ardından Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni konusunda bilimsel bir değerlendirme hazırlanması bekleniyor.

KAŞİF KOZİNOĞLU ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Kozinoğlu'nun ölümünün cinayet olup olmadığı konusunda şu aşamada kesinleşmiş bir sonuç bulunmuyor. Yeniden açılan soruşturma kapsamında doğal ölüm, kalp krizi, ilaç etkisi, zehirlenme veya üçüncü kişi müdahalesi gibi farklı ihtimallerin araştırıldığı belirtiliyor.

Yetkililer tarafından yapılacak adli ve bilimsel incelemelerin tamamlanmasının ardından Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soru işaretlerinin yanıt bulması bekleniyor.

KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNDE YENİ OPERASYONLAR

Yeniden açılan soruşturma kapsamında farklı tarihlerde operasyonlar da düzenlendi. İlk operasyonda cezaevinde görev yapan bazı kişiler hakkında gözaltı kararı verilirken, ikinci operasyonda aralarında basın ve sağlık sektöründe görev yapan kişilerin de bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Soruşturmanın kapsamının genişletilmesiyle birlikte, Kozinoğlu'nun cezaevinde bulunduğu son saatlerde yaşananların ayrıntılı şekilde incelenmesi bekleniyor.

ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN KOZİNOĞLU AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek de Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Gürlek, ölümün nedeninin bilimsel ve adli veriler ışığında araştırıldığını belirterek farklı ihtimallerin dosyada değerlendirildiğini ifade etti.

Soruşturmanın sonucunda elde edilecek bulgular, Kaşif Kozinoğlu'nun neden öldüğü ve ölümünde herhangi bir müdahale bulunup bulunmadığı konusunda belirleyici olacak.