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Filipinler'deki yolcu feribotunda çıkan yangında ölü sayısı 76'ya yükseldi

Filipinler'deki yolcu feribotunda çıkan yangında ölü sayısı 76'ya yükseldi Haber Videosunu İzle
Filipinler'deki yolcu feribotunda çıkan yangında ölü sayısı 76'ya yükseldi
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Filipinler açıklarında yolcu feribotunda önceki gün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.

Filipinler Sahil Güvenliği, Filipinler açıklarında yolcu feribotunda 10 Eylül'de çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

CAN KAYBI 76'YA ÇIKTI

Yangın nedeniyle hayatını kaybeden 41 kişinin daha cesedine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, ölü sayısının 76'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, kayıp 13 kişiden halen haber alınamadığı bilgisi paylaşıldı. Başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine giden yolcu feribotunda 10 Eylül'de belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Kaynak: AA
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