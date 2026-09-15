Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinin bazı bölümlerindeki sahneler ve karakterler de inceleme kapsamına alındı. Soruşturma kapsamında dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadelerine başvuruldu. Peki, Kaşif Kozinoğlu Kurtlar Vadisi olayı nedir? Kurtlar Vadisi Kaşif Kozinoğlu sahnesi nedir? Detaylar...

KAŞİF KOZİNOĞLU KURTLAR VADİSİ OLAYI NEDİR?

Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden başlatılmasıyla birlikte, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin bazı bölümlerindeki sahneler de dosyada gündeme geldi. Özellikle dizideki “Kazım Kaşifoğlu” karakteri ile Kozinoğlu arasında bağlantı kurulduğu yönündeki iddialar soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesinden kısa süre önce dizinin 136. bölümü yayımlandı. 10 Kasım 2011 tarihli bölümde “Kaşifoğlu” karakterine yönelik tehdit içeren sahneler yer aldı. Soruşturma kapsamında bu yayın ile Kozinoğlu’nun ölümü arasındaki zamanlama da incelendi.

Soruşturma kapsamında Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın ifadeleri de alındı. Üç senarist, 14 Eylül 2026’da “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi.

KAŞİFOĞLU KARAKTERİ VE YAYIN TARİHLERİ

Dosyada dikkat çekilen zamanlama kapsamında 3 Kasım 2011’de yayımlanan 135. bölümde “Kaşifoğlu” karakterine yönelik işkence sahnesi bulunduğu, 10 Kasım 2011’de yayımlanan 136. bölümde ise karakter hakkında ölüm tehdidi içeren ifadelerin kullanıldığı belirtildi.

Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de cezaevinde hayatını kaybetti. “Kaşifoğlu” karakterinin dizideki ölümü ise daha sonra, 8 Aralık 2011’de yayımlanan 139. bölümde ekrana geldi.

KURTLAR VADİSİ KAŞİF KOZİNOĞLU SAHNESİ NEDİR?

Kurtlar Vadisi Pusu’da yer alan “Kazım Kaşifoğlu” karakteriyle ilgili sahneler, Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında incelenen unsurlar arasında yer aldı. Özellikle 10 Kasım 2011’de yayımlanan 136. bölüm ile 8 Aralık 2011’de yayımlanan 139. bölümdeki sahneler dikkat çekti.

136. bölümde “Kaşifoğlu” karakterinin tutulduğu hücreye ilişkin sahneler yer aldı. Karakterin Yaşar Ağa tarafından darbedildiği ve İlhan isimli karakter tarafından tehdit edildiği görüldü. Bölümün yayınlanmasından iki gün sonra, 12 Kasım 2011’de Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetti.

ŞIRINGAYLA ÖLÜM SAHNESİ

Kozinoğlu’nun ölümünden sonra yayımlanan 139. bölümde ise “Kazım Kaşifoğlu” karakterinin ölümüne ilişkin sahne yer aldı. Sahnede Kaşifoğlu’nun spor yaptıktan sonra nabzının yükseldiğini söylediği, ardından duş aldığı ve “Kara” karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü görülüyor. Bu sahnenin de soruşturma dosyasında incelenen ayrıntılar arasında bulunduğu aktarıldı.

PLAKA DETAYI

Soruşturma kapsamında dizinin farklı bölümlerindeki bazı görsel ayrıntıların da incelendiği bildirildi. Bunlardan biri, dizinin 79. bölümünde görülen “34 FG 7061” plakalı araç oldu.

Verilen bilgilere göre plakadaki “FG” harflerinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i, “7061” sayısının ise tersten okunduğunda 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi gününü, yani 16.07 tarihini simgelediği öne sürüldü. Bu bağlantı, soruşturma kapsamında gündeme getirilen sembolik mesaj iddiaları arasında yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından yürütülen ilk soruşturma kapsamında kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelendi; ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve Kozinoğlu’nun eşinin tanık ifadelerine başvuruldu. İlk soruşturma 10 Nisan 2012’de kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlandı.

Daha sonra dosya yeniden ele alındı. Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla önceki takipsizlik kararı kaldırıldı ve soruşturma yeniden başlatıldı. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınarak özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu.

Soruşturma kapsamında olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, 10 şüphelinin gözaltına alındığı ve bir şüphelinin yurt dışında FETÖ firarisi olarak bulunduğunun tespit edildiği açıklandı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın devamında biri muhabir, biri kameraman ve 7’si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve savcılık işlemleri sonrasında farklı adli kontrol ve tutuklama talepleriyle hakimliğe gönderildiği bildirildi.

Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla fethi kabir işlemi de gerçekleştirildi.

Soruşturmanın Kurtlar Vadisi bölümündeki sahnelerle ilgili kısmında ise dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın bilgisine başvuruldu. Senaristlerin 14 Eylül 2026’da “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdiği bildirildi.