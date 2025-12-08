Kartalkaya otel yangını dava sonucu SON DAKİKA! Kartalkaya otel yangını davasında ne karar verildi? Sanıklara ne ceza verildi?

Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde yaşanan Grand Kartal Otel yangını, Türkiye'nin yakın tarihindeki en trajik otel felaketlerinden biri olarak hafızalara kazındı. 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 137 kişinin yaralandığı yangın, otel yönetimi ve ilgili yetkililerin ihmalleri nedeniyle büyük tepki topladı. Olayın ardından açılan davada, toplam 32 sanık yargılandı ve mahkeme kararları nihayet açıklandı. Peki, Kartalkaya otel yangını davasında ne karar verildi? Sanıklara ne ceza verildi? Detaylar...

KARTALKAYA OTEL YANGINI DAVA SONUCU

Bolu'nun turizm merkezi Kartalkaya'da 2023 yılında yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını, Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük otel felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Olayda ayrıca 137 kişi yaralanmıştı. Yaşanan felaketin ardından 32 sanığın yargılandığı dava nihayet sonuçlandı ve mahkeme, otel yöneticileri başta olmak üzere ilgili tüm sorumlular için cezaları açıkladı.

Yangın sırasında otel yöneticilerinin ihmali ve ihmalle birleşen çeşitli hatalar, mahkemenin kararında öne çıkan en önemli gerekçe oldu. İşte Kartalkaya otel yangını davasının ayrıntılı sonucu ve sanıklara verilen cezalar:

KARTALKAYA OTEL YANGINI DAVASINDA NE KARAR VERİLDİ?

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin açıkladığı 406 sayfalık kararda, sanıkların eylemleri, müşteki ve tanık ifadeleri, itfaiye raporları, kamera kayıtları ve bilirkişi incelemeleri detaylı şekilde değerlendirildi.

Otel yöneticileri yangın başladığında olaydan ilk haberdar olan kişiler olmasına rağmen, misafirlere yangını haber vermemiş ve tahliyeleri için hiçbir önlem almamıştır.

Yangının başlangıcında oteldeki hayatî dakikalar boşa harcanmış, eksik yangın söndürme ekipmanı, hatalı merdiven ve asansör yapısı ile gaz tahliye sistemi gibi yapısal eksiklikler, personelin yangın eğitimi olmamasıyla birleşerek felaketin boyutunu artırmıştır.

Sanıkların turizm ve otelcilik konusunda eğitimli ve deneyimli oldukları, yönetimlerde etkin konumda bulundukları tespit edilmiştir. Bu nedenle yaşanan ihmal, bilinçli taksir ve olası kast unsurlarını içermektedir.

Mahkeme, bu ihmal ve bilinçli taksir neticesinde yaşanan ölümler ve yaralanmalar nedeniyle sanıkların cezai sorumluluğunu kabul etti.

SANIKLARA NE CEZA VERİLDİ?

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar başta olmak üzere toplam 32 kişiye çeşitli suçlardan hapis cezaları verdi. Cezalar, "olası kastla öldürme" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlarını kapsıyor.

OLASI KASTLA ÖLDÜRME CEZALARI

11 sanık, yangında hayatını kaybeden 34 çocuk için 34'er kez müebbet hapis, 44 yetişkin için ise 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bu sanıklar arasında otel sahibi Halit Ergül, genel müdür Emir Aras, yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiye müdürü vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar bulunuyor.

OLASI KASTLA BİRİNDEN FAZLA KİŞİYLE NİTELİKLİ MALA ZARAR VERME

11 sanık ayrıca 3 yıl 12'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

OLASI KASTLA YARALAMA SUÇLARI

Mahkeme heyeti, sanıkları "olası kastla birden fazla kişi yaralama", "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişilere karşı yaralama" ve "kadın veya kız çocuklara karşı basit yaralama" gibi suçlardan da hapis cezasına mahkûm etti.

Hapis cezaları sanıklar arasında farklılık gösteriyor: Örneğin, Halit Ergül ve diğer bazı üst düzey yöneticilere toplam 41 yıl 721 ay 600'er gün, diğer bazı sorumlulara ise 41 yıl 708 ay 590'ar gün veya 41 yıl 679 ay 560 gün hapis cezaları verildi.

BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜM VE YARALANMALAR

Muhasebe personeli Cemal Özer ve Mehmet Salun: 22 yıl 3'er ay

LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen ile iş güvenliği uzmanı Kübra Demir: 21 yıl 4 ay 15'er gün

Teknik personel ve bazı yetkililer: 21 yıl hapis

Teknik personel Bayram Ütkü: 18 yıl hapis

Resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin: 12 yıl hapis

Bazı sanıklar beraat etti: Mutfak personelleri Faysal Yaver ve Enver Öztürk ile iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan.

Mahkeme, hapis cezalarında takdir indirimi uygulamadı ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bazı sanıklar için adli kontrol tedbirleri de sürdürülüyor.