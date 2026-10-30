Karol Nawrocki kimdir? Karol Nawrocki Senegal ziyaretini neden yarıda kesti?

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Karol Nawrocki, 30 Ekim 2026'da Senegal'in başkenti Dakar'a gitmek için havalandı, ama uçağı Dakar'a inmedi. Polonya Cumhurbaşkanı, Varşova'daki Anayasa Mahkemesi çevresinde olaylar çıkınca ziyareti havada iptal etti ve ülkesine döndü.

Kararını X hesabından duyurdu: "Böyle bir anda Cumhurbaşkanı Polonya'da olmalı. Senegal uçuşumu yarıda kesiyorum." Mahkemedeki kriz, yargıç atamaları yüzünden uzun süredir devam eden ve mahkemenin işleyişini büyük ölçüde durduran bir anlaşmazlıktan çıktı.

KAROL NAWROCKİ SENEGAL ZİYARETİNİ NEDEN YARIDA KESTİ?

Karol Nawrocki, Senegal ziyaretini Anayasa Mahkemesi'nde yaşanan kriz nedeniyle yarıda kesti. Mahkemenin internet sitesinde, Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski'nin görevden uzaklaştırıldığını bildiren bir duyuru yayımlandı. Mahkemenin mevcut yönetimi ise sitenin hukuka aykırı biçimde ele geçirildiğini söyleyerek kararın geçerliliğine itiraz etti.

Gerginlik bina önünde büyüdü. Polis, mahkeme yerleşkesine girdiğini açıkladı ve gerekçe olarak göstericilerin güvenlik güçlerine tehlikeli cisimler attığını gösterdi.

Anlaşmazlığın kökü yargıç atamalarında: Nawrocki bu yıl parlamentonun aday gösterdiği altı yargıçtan üçünün yeminini yaptırmadı, Swieczkowski de mevcut meclis çoğunluğunun seçtiği yargıçların göreve başlamasına izin vermedi.

KAROL NAWROCKİ KİMDİR?

Karol Nawrocki, 6 Ağustos 2025'ten bu yana Polonya'nın cumhurbaşkanı. Tarihçi. Cumhurbaşkanı olmadan önce Gdansk'taki İkinci Dünya Savaşı Müzesi'ni yönetti, ardından da Polonya Ulusal Anma Enstitüsü'nün (IPN) başına geçti.

Gdansk Üniversitesi'nde tarih okudu; 2008'de yüksek lisansını, 2013'te de 1976-1989 yıllarında Elblag bölgesinde komünist yönetime karşı gelişen toplumsal direnişi anlatan teziyle doktorasını tamamladı. 2023'te Gdansk Teknik Üniversitesi'nin uluslararası MBA programını bitirdi. Komünist dönem muhalefeti, o yılların organize suçu ve spor tarihi üzerine kitapları ve makaleleri var. Gençliğinde futbol oynadı, boks yaptı.

KAROL NAWROCKİ KAÇ YAŞINDA?

Karol Nawrocki 43 yaşında. 3 Mart 1983'te Gdansk'ta, Elzbieta ve Ryszard Nawrocki'nin oğlu olarak doğdu.

KAROL NAWROCKİ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Karol Nawrocki, 2009'da Ulusal Anma Enstitüsü'nde çalışmaya başladı ve 2013-2017 arasında kurumun Gdansk şubesinde halk eğitimi bürosunu yönetti. Aynı dönemde, 2011-2017 yıllarında Gdansk'taki Siedlce semt meclisinin başkanıydı.

19 Ekim 2017'de İkinci Dünya Savaşı Müzesi'nin müdürü oldu. Bu görevde 2021'e kadar kaldı. Haziran 2021'de Ulusal Anma Enstitüsü'nün başkan yardımcılığına, 23 Temmuz 2021'de başkanlığına getirildi; enstitüdeki görevi, cumhurbaşkanı olarak yemin ettiği 6 Ağustos 2025'te sona erdi.

KAROL NAWROCKİ NASIL CUMHURBAŞKANI OLDU?

Karol Nawrocki, 2025 cumhurbaşkanlığı seçimine Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) desteğiyle ama partisiz bir "yurttaş adayı" olarak girdi. 18 Mayıs 2025'teki ilk turda yüzde 29,54 oy aldı ve Rafal Trzaskowski'nin arkasında ikinci oldu. İkinci tur farklı bitti. 1 Haziran'daki oylamada Nawrocki yüzde 50,9 ile kazandı, Trzaskowski yüzde 49,1'de kaldı.

Ekim 2026'da Manila'ya giden Nawrocki, 1973'te iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulduğundan beri Filipinler'e resmi ziyaret yapan ilk Polonya cumhurbaşkanı oldu ve Devlet Başkanı Bongbong Marcos ile savunma, ticaret, yatırım ve tarım konularını görüştü.

KAROL NAWROCKİ EVLİ Mİ?

Karol Nawrocki evli. 2010'da Marta Smolen ile evlendi. Çiftin üç çocuğu var; en büyükleri Daniel 2003 doğumlu.