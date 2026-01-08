Haberler

Karaman okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Karaman'da okul yok mu (KARAMAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Karaman'da etkili olması beklenen kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle öğrenciler ve veliler "Karaman okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Karaman'da okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Karaman Valiliği kar tatili ile ilgili yapılacak resmi açıklama yakından takip edilirken, gözler Valilikten gelecek son dakika duyurularına çevrildi.

Olumsuz hava koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte Karaman'da okullar tatil mi sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti. 9 Ocak Cuma günü için "Karaman'da okul var mı, yok mu?" araştırmaları hız kazanırken, Karaman Valiliği'nin kar tatili açıklaması öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından merakla bekleniyor.

KARAMAN HAVA DURUMU
Karaman hava durumu (saatlik ve 5 günlük)

Karaman'da bugün ve önümüzdeki günlerde etkili olacak hava koşulları belli oldu. Meteorolojik verilere göre kentte Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren sağanak ve kuvvetli sağanak yağış beklenirken, gece saatlerine doğru yağışın etkisini artıracağı öngörülüyor. Özellikle 18.00–24.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak yağışla birlikte rüzgârın zaman zaman saatte 60–65 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Cuma gününün ilk saatlerinde yağmur devam edecek. Gece ve sabah saatlerinde sıcaklık 2–5 derece aralığında seyrederken, günün ilerleyen bölümlerinde yağış yerini çok bulutlu ve parçalı bulutlu havaya bırakacak. Akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte gece -2 dereceye kadar gerilemesi tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık değerlerinin de düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini artıracak.

5 günlük Karaman hava durumu tahminine göre;

9 Ocak Cuma günü yağmurlu hava etkili olurken sıcaklık 2 ila 8 derece arasında değişecek. 10 Ocak Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, gece sıcaklıkları -4 dereceye kadar düşecek ve gündüz en yüksek sıcaklık 12 derece olacak. 11 Ocak Pazar günü yeniden yağmur beklenirken, sıcaklık 4–10 derece aralığında seyredecek. 12 Ocak Pazartesi günü karla karışık yağmur öngörülürken, 13 Ocak Salı günü ise Karaman'da kar yağışı bekleniyor. Salı günü sıcaklıkların -1 ile 2 derece arasında olması tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış ve sıcaklık düşüşleri nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulundu.

KARAMAN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

