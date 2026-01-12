Haberler

Karaman okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Karaman'da okul yok mu (KARAMAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Karaman okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Karaman'da okul yok mu (KARAMAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman genelinde etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası veliler "13 Ocak Salı Karaman'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşım sorunlarının artması üzerine Karaman Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika okul durumunu haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Karaman'da okul yok mu, 13 Ocak Salı günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin kar uyarısı sonrası binlerce öğrenci tatil beklentisine girdi. Karaman Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Karaman okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

KARAMAN HAVA DURUMU

Karaman'da hava durumu sert kış şartlarını göstermeye başladı. Meteorolojik tahminlere göre kent genelinde pazartesi akşamı karla karışık yağmur, gece saatlerinden itibaren ise kar yağışı etkili olacak. Salı günü boyunca hafif kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenirken, rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklıklar daha da düşecek.

SAAT SAAT KARAMAN HAVA DURUMU

Pazartesi akşamı (21.00 – 24.00) saatleri arasında Karaman'da karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı 1 derece, hissedilen sıcaklık ise 1 derece olacak. Nem oranı yüzde 94 seviyesine çıkarken, rüzgarın zaman zaman 23 km/saat hıza ulaşması bekleniyor.

Salı günü gece yarısından sonra kar yağışı etkisini artıracak.

00.00 – 03.00 saatleri arasında sıcaklık -1 derece, hissedilen sıcaklık -6 derece,

03.00 – 06.00 saatleri arasında ise sıcaklık -2 derece, hissedilen sıcaklık -7 derece olacak.

Sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışı sürecek.

06.00 – 09.00 ve 09.00 – 12.00 saatleri arasında hafif kar yağışı bekleniyor.

12.00 – 15.00 saatlerinde sıcaklık 0 derece, hissedilen sıcaklık ise -5 derece olacak.

Öğleden sonra saatlerinde kar yağışı zayıflayacak.

15.00 – 18.00 saatleri arasında hafif kar yağışı etkili olacak.

18.00 – 21.00 ve 21.00 – 24.00 saatlerinde ise rüzgarlı hava hakim olacak, sıcaklık -1 ile -2 derece arasında seyredecek.

Karaman okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Karaman'da okul yok mu (KARAMAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

KARAMAN'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji verilerine göre Karaman'da hafta boyunca soğuk hava etkisini sürdürecek, hafta ortasından itibaren ise yağış etkisini kaybedecek.

13 Ocak Salı

Kent genelinde kar yağışı bekleniyor.

En düşük sıcaklık -2 derece,

En yüksek sıcaklık 0 derece.

14 Ocak Çarşamba

Hava parçalı bulutlu olacak.

Gece sıcaklığı -6 dereceye kadar düşecek,

Gün içinde sıcaklık 1 derece civarında seyredecek.

15 Ocak Perşembe

Parçalı bulutlu hava etkili olacak.

En düşük sıcaklık -4 derece,

En yüksek sıcaklık 4 derece.

16 Ocak Cuma

Karaman'da parçalı bulutlu hava devam edecek.

Sıcaklıklar -2 ile 7 derece arasında değişecek.

17 Ocak Cumartesi

Parçalı bulutlu hava bekleniyor.

En düşük sıcaklık -3 derece,

En yüksek sıcaklık 8 derece olacak.

Karaman okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Karaman'da okul yok mu (KARAMAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı. Kar yağışının etkili olduğu saatlerde sürücülerin zincir ve kış lastiği kullanmaları, rüzgarlı havaya karşı da dikkatli olunması istendi.

KARAMAN OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro

Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi...
Otomobilinde, göğsünden tabancayla vurulmuş cesedi bulundu

Otomobile yaklaşıp bakanlar kan donduran manzarayla karşılaştı