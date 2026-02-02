Karadeniz'de deprem mi oldu? Karadeniz'de nerede deprem oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde?

Karadeniz açıklarında yaşandığı belirtilen sarsıntı, bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti. Kısa süreli hissedilen titreşimin ardından "Karadeniz'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi?" soruları gündeme geldi. Depremin ne zaman gerçekleştiği, kaç büyüklüğünde olduğu ve çevre illerde hissedilip hissedilmediği merak edilirken, güncel ve doğrulanmış bilgiler için Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın son deprem kayıtları yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye genelinde sismik hareketlilik, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak izlenmeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin ülke geneline yayılmış ölçüm istasyonları sayesinde mikro düzeydeki yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek kayıt altına alınıyor. Paylaşılan veriler, hem vatandaşların deprem farkındalığını artırıyor hem de uzmanların yaptığı bilimsel değerlendirmelere ışık tutuyor. Kandilli'nin "Son Depremler" listesi, güncel ve güvenilir bilgiye ulaşmak isteyenler için en çok başvurulan kaynakların başında geliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da 2 Şubat 2026 tarihli güncel deprem verilerini kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. AFAD'ın son depremler listesinde, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saat gibi kritik ayrıntılar yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme çalışmaları sayesinde vatandaşlar deprem bilgilerine anında ulaşabiliyor. Yetkililer, sosyal medyada yer alan teyitsiz paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak yalnızca resmî kaynakların takip edilmesi çağrısında bulunuyor.

2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ HİSSEDİLEN SARSINTI

2 Şubat Pazartesi sabah saatlerinde bazı bölgelerde hissedilen sarsıntılar, kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları titreşimlerin ardından "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aradı. Sarsıntıyı hissedenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan resmî kayıtları kontrol ederek depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi edinmeye çalıştı. Uzmanlar ise, yalnızca doğrulanmış resmî açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.