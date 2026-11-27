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Evet, Karadağ 1 Kasım 2026'dan bu yana Türk vatandaşlarından vize istiyor. Türkiye de 27 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 12026 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Karadağ'ın umuma mahsus pasaport taşıyan vatandaşlarına 2008'den beri tanınan vize muafiyetini askıya aldı.

Karar yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Böylece iki ülke arasında yaklaşık 18 yıldır süren vizesiz seyahat, Kasım ayı içinde iki yönde de sona ermiş oldu. Askıya almanın ne kadar süreceği kararda yazmıyor.

KARADAĞ VİZE VAR MI?

Var. Karadağ, Türk vatandaşlarına vizesiz girişi 1 Kasım 2026'da kaldırdı. Karadağ hükümeti bu düzenlemeyi 23 Temmuz 2026'da onayladı ve Karadağ Dışişleri Bakanlığı kararı aynı dönemde duyurdu. Vize şartı yalnız Türkiye için değil, aynı tarihte beş ülkenin vatandaşları için başladı:

Türkiye

Rusya

Belarus

Çin

Suudi Arabistan

Karadağ'ın açıkladığı gerekçe, ülkenin vize politikasını Avrupa Birliği'nin ortak vize politikasıyla uyumlu hale getirmek. Bu adım, Karadağ'ın AB ile yürüttüğü katılım müzakerelerinde 24. faslın kapatılması için gereken son kriterlerden biri olarak gösteriliyor. Karadağ 2028'de AB üyesi olmayı hedefliyor.

Türk Hava Yolları da 30 Ekim 2026'da, Karadağ'a gidecek Türk vatandaşlarını 1 Kasım'dan itibaren vize gerekeceği konusunda uyarmıştı.

12026 SAYILI KARAR NEYİ ASKIYA ALDI?

Askıya alınan metin, 18 Ocak 2008'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması". Anlaşma Türkiye'de 3 Mart 2008 tarihli ve 2008/13335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştı.

Yeni karar anlaşmanın tamamını yürürlükten kaldırmıyor. 26 Kasım 2026 tarihli karara göre yalnız Karadağ'ın umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına ilişkin hükümlerin uygulanması durduruldu. Karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesine dayanıyor.

KARADAĞ VATANDAŞLARI TÜRKİYE'YE NASIL GİRECEK?

Karadağ'ın umuma mahsus pasaport taşıyan vatandaşları artık Türkiye'ye girmek için vize almak zorunda. Kararda vize başvurusunun nasıl yapılacağına ve vizenin türüne dair ayrı bir hüküm yok; başvuru yöntemi henüz resmî olarak duyurulmadı. Diplomatik, hizmet ve hususi pasaportlar kararda anılmıyor.

İKİ ÜLKENİN KARARLARI ARASINDA NE FARK VAR?

İki düzenlemenin tarihleri ve kapsamı şöyle:

Başlık Karadağ'ın kararı Türkiye'nin kararı Onay tarihi 23 Temmuz 2026 26 Kasım 2026 Yürürlük 1 Kasım 2026 27 Kasım 2026 Kimi kapsıyor Türkiye, Rusya, Belarus, Çin ve Suudi Arabistan vatandaşları Karadağ'ın umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşları Açıklanan gerekçe AB vize politikasına uyum Kararda gerekçe yer almıyor

KARADAĞ VİZE MUAFİYETİ NE ZAMAN BİTTİ?

İki yönde iki ayrı tarihte bitti. Türk vatandaşları için Karadağ'a vizesiz giriş 1 Kasım 2026'da, Karadağ vatandaşları için Türkiye'ye vizesiz giriş 27 Kasım 2026'da sona erdi. Türkiye'nin kararında askıya almanın bitiş tarihi yok.

VİZESİZ GİRİŞ DAHA ÖNCE DE DURDURULMUŞ MUYDU?

Evet. Karadağ, 27 Ekim 2025'te Türk vatandaşlarına vizesiz girişi geçici olarak askıya almış, 23 Aralık 2025'te bu uygulamayı kaldırmıştı. Vizesiz seyahat yeniden başladığında Türk vatandaşlarının Karadağ'da vizesiz kalabileceği süre 90 günden 30 güne indirildi. 1 Kasım 2026'dan itibaren bu 30 günlük hak da kalmadı; Karadağ'a gidecek Türk vatandaşlarının yola çıkmadan önce vize işlemlerini tamamlaması gerekiyor.