Yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlendiği Kara Bela, BKM Film yapımı bir komedi filmi. 2015 yapımı film, 18 Eylül 2015'te vizyona girdi. Çekimleri İstanbul, Adana ve Gaziantep'te yapılan filmin başrollerini Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil ve Cihan Ercan paylaşıyor. Kara Bela filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kimler ve konusu ne soruları film her yayınlandığında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Kara Bela filminin çekim yerleri, oyuncu kadrosu, konusu ve merak edilen tüm detayları.

KARA BELA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kara Bela filminin çekimleri İstanbul, Adana ve Gaziantep'te yapıldı. Film bir yol hikayesi olduğu için sahneler farklı şehirlerde çekildi. Kudret'in İstanbul'daki düzenli hayatı İstanbul'da, yolculuk sırasında yaşanan maceralar Adana'da, yolculuğun hedefi olan Antep sahneleri ise Gaziantep'te kameraya alındı.

KARA BELA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kara Bela, 2015 yapımı bir film. Çekimleri 2015 yılında tamamlanan film, aynı yıl sinemaseverlerle buluştu.

KARA BELA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Kara Bela filmi 18 Eylül 2015'te vizyona girdi. Komedi türündeki filmin süresi 1 saat 49 dakika.

KARA BELA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kara Bela filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Cengiz Bozkurt: Kudret

Seda Bakan: Burcu

Erkan Kolçak Köstendil: Güven

Cihan Ercan: Efkan

Tarık Ünlüoğlu: Atılgan

Hasibe Eren: Kudret'in eşi

İştar Gökseven: Komiser

Berat Yenilmez: Zabıta

Erdal Tosun: Düğün sahibi

Sadi Celil: Otel sahibi Cengiz

Zihni Göktay: Baba

Zerrin Sümer: Anne

Filmde ayrıca Hakan Salınmış, Benian Dönmez ve Seda Telciler de rol aldı.

KARA BELA FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, hayatı boyunca hep başkalarının kurallarına göre yaşayan Kudret'in hikayesini anlatıyor. Önce babasının, ardından eşinin koyduğu kurallarla yaşayan Kudret, düzenli ve sıradan bir hayat sürüyor. Ancak beklenmedik olaylar hayatını alt üst ediyor.

Gördüğü bir rüyayı ciddiye alan Kudret, çok sevdiği arabasına atlayıp Gaziantep'e doğru yola çıkıyor. Yolculuk, hem Kudret hem de arabası için bir dizi talihsizliğe dönüşüyor. Yol boyunca Burcu, Güven ve Efkan gibi birbirinden farklı karakterlerle tanışan Kudret, kendini bir anda komik ve tehlikeli olayların içinde buluyor. Bu yolculukta dostluğun değerini ve katı kurallar olmadan yaşamanın ne demek olduğunu öğreniyor.

KARA BELA FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Kara Bela filminin yönetmeni ve senaristi Burak Aksak. Aksak, Leyla ile Mecnun dizisinin yaratıcısı olarak tanınıyor. Filmin başrolündeki Cengiz Bozkurt ile Leyla ile Mecnun'dan tanıdık isimlerin bu filmde yeniden bir araya gelmesi izleyicilerin dikkatini çekti.

KARA BELA FİLMİNİ KİM YAPTI?

Kara Bela, BKM Film yapımı. Türk sinemasında birçok gişe filmine imza atan BKM, bu filmde de komedi türünü yol hikayesiyle bir araya getirdi.

KARA BELA FİLMİNİN TÜRÜ NE?

Kara Bela, komedi türünde bir yol filmi. Film, absürt mizahı ve sıra dışı karakterleriyle dikkat çekiyor. Yolculuk boyunca yaşanan olaylar, filmin hem eğlenceli hem de duygusal anlar sunmasını sağlıyor.