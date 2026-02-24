Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 24 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

24 Şubat Salı günü yurt genelinde hava durumu, günlük yaşam ve planlama açısından önemli rol oynayacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi, bazı bölgelerde yağış olasılığı ve rüzgârın yön ile hızındaki değişimler; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Yalova ve diğer illerde dış mekân aktivitelerini etkileyebilir. Şehir şehir günün hava tahminleri ve detaylar haberin devamında…

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

24 Şubat Salı günü İstanbul'da hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Kar yağışı beklenmiyor; gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de hava büyük ölçüde güneşli ve açık olacak. Kar yağışı olasılığı bulunmuyor, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da 24 Şubat Salı günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kar yağışı riski düşük, ancak akşam saatlerinde hafif sağanak ihtimali olabilir.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da hava genellikle güneşli ve açık olacak. Kar yağışı beklenmiyor; sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da 24 Şubat Salı günü bulutlu bir hava hâkim olacak. Kar yağışı beklenmiyor, ancak bölgesel sağanak yağış olasılığı gündeme gelebilir.