Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 2 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

2 Şubat Pazartesi gününe dair hava durumu tahminleri, kış koşullarının etkisini sürdürmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde öne çıkıyor. Gün boyunca sıcaklık dalgalanmaları, yağış olasılıkları ve rüzgârın yönü ile hızındaki değişimler, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova gibi illerde yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. İl il güncel hava durumu değerlendirmeleri haberin devamında bulunuyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

2 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da hava genellikle soğuk ve bulutlu geçecek. Yetkililer, kar yağışı olasılığının düşük olduğunu ancak yüksek kesimlerde hafif karla karışık yağmur görülebileceğini belirtiyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de ise sıcaklıklar kış normallerinin üzerinde seyredecek, kar yağışı beklenmiyor. Şehir genelinde bulutlu bir gün hâkim olacak ve yağış ihtimali oldukça düşük.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Başkent Ankara'da hava soğuk ve yer yer bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde hafif kar yağışı görülebilir; özellikle yüksek kesimlerde kısa süreli karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da kışın etkisi daha sınırlı. Şehir merkezinde kar yağışı beklenmiyor; gün boyunca parçalı bulutlu ve serin bir hava etkili olacak.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da ise hava soğuk ve zaman zaman bulutlu olacak. Kar yağışı olasılığı düşük, ancak yüksek kesimlerde kısa süreli hafif kar görülme ihtimali bulunuyor.