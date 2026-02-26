Haberler

Kar ne zaman yağacak, bugün kar var mı? SON DAKİKA! 26 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

Kar ne zaman yağacak, bugün kar var mı? SON DAKİKA! 26 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?
Güncelleme:
26 Şubat Perşembe günü Türkiye genelinde hava koşulları günlük hayatı etkileyebilir. Sıcaklıklardaki değişimler, gök gürültülü sağanak yağış ihtimali ve rüzgârın hızı ile yönü, özellikle dış mekân aktiviteleri ve ulaşım planlamalarında dikkat edilmesi gereken başlıca faktörler arasında yer alıyor. Peki, kar ne zaman yağacak, bugün kar var mı? 26 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

26 Şubat Perşembe günü Türkiye genelinde hava koşulları, günlük yaşam ve planlamalar üzerinde doğrudan etkili olabilir. Sıcaklık dalgalanmaları, bazı bölgelerde yağış olasılığı ve rüzgârın hız ile yönündeki değişimler, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Yalova ve diğer şehirlerde dış mekân aktivitelerini etkileyebilir. İl il hava tahminleri ve detaylar haberin devamında…

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 26 Şubat Perşembe günü hava parçalı ve çok bulutlu geçecek, aralıklı yağmur görülebilir; merkezde etkili kar yağışı beklenmiyor, ancak yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali var.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de 26 Şubat'ta sıcaklıklar yüksek seyrettiği için kar yağışı beklenmiyor; hava bulutlu olacak.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da 26 Şubat Perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı olasılığı var; özellikle öğle saatlerinde kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya merkezinde 26 Şubat'ta kar yağışı beklenmiyor; bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova çevresi için 26 Şubat Perşembe günü doğrudan kar yağışı tahmini yok; yağışlar daha çok yağmur ve sağanak şeklinde bekleniyor.

Sahra Arslan
Haberler.com
