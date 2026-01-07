Kar ne zaman yağacak? 7 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

7 Ocak Çarşamba günü için paylaşılan hava durumu tahminleri, kış koşullarının etkisini artırma ihtimali nedeniyle vatandaşların gündeminde öne çıktı. Bazı bölgelerde kar ve yağış beklentisi, sıcaklık değerleri ve rüzgârın hissedilen etkisi dikkatle izleniyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova'daki hava koşulları merak konusu olurken, il il güncel tahminler ve öne çıkan detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Günün büyük kısmı parçalı bulutlu geçecek. Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor, ancak şehir genelinde yoğun kar beklenmiyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir genelinde bulutlu bir hava hâkim olacak. Deniz seviyesinde kar yağışı olasılığı oldukça düşük, yağmur ihtimali daha yüksek.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da soğuk hava etkili olacak ve kar yağışı ihtimali yüksek. Yer yer yoğun kar görülebilir, özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olunması öneriliyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek ve hava genellikle açık olacak.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Hafif karla karışık yağmur ihtimali mevcut, fakat yoğun kar beklenmiyor.