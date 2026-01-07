Haberler

Kar ne zaman yağacak? 7 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

Kar ne zaman yağacak? 7 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

7 Ocak Çarşamba günü yurt genelinde beklenen hava durumu, dışarı çıkacak vatandaşların gündeminde öne çıkıyor. Sıcaklık değerleri, olası yağışlar ve rüzgârın etkisi ön plana çıkarken; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova'daki hava koşulları merak konusu oluyor. Peki, Kar ne zaman yağacak? 7 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

7 Ocak Çarşamba günü için paylaşılan hava durumu tahminleri, kış koşullarının etkisini artırma ihtimali nedeniyle vatandaşların gündeminde öne çıktı. Bazı bölgelerde kar ve yağış beklentisi, sıcaklık değerleri ve rüzgârın hissedilen etkisi dikkatle izleniyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova'daki hava koşulları merak konusu olurken, il il güncel tahminler ve öne çıkan detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Günün büyük kısmı parçalı bulutlu geçecek. Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor, ancak şehir genelinde yoğun kar beklenmiyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir genelinde bulutlu bir hava hâkim olacak. Deniz seviyesinde kar yağışı olasılığı oldukça düşük, yağmur ihtimali daha yüksek.

Kar ne zaman yağacak? 7 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da soğuk hava etkili olacak ve kar yağışı ihtimali yüksek. Yer yer yoğun kar görülebilir, özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olunması öneriliyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek ve hava genellikle açık olacak.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Hafif karla karışık yağmur ihtimali mevcut, fakat yoğun kar beklenmiyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin sebebi ortaya çıktı

Seda Sayan'dan bomba itiraf! Yüzündeki değişimin sebebi bakın neymiş
Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti

Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'da sürpriz gelişme
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar

Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu