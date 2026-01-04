Kar ne zaman yağacak? 4 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

4 Ocak Pazar günü için paylaşılan hava durumu tahminleri, kış şartlarının etkisini artırabileceğine yönelik beklentilerle gündemde yer alıyor. Bazı bölgelerde kar yağışı olasılığı konuşulurken; sıcaklık değerleri ve rüzgârın hissedilen etkisi yakından izleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova başta olmak üzere birçok şehirde günün nasıl geçeceği merak ediliyor. İl il hava durumu ve öne çıkan ayrıntılar haberin devamında…

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul için yapılan değerlendirmelerde soğuk hava etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali gündeme geliyor. Merkez ilçelerde ise kar yağışı ihtimali düşük görünüyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor. Kent genelinde kar yağışı öngörülmezken, yağışların yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Başkent Ankara'da soğuk hava etkisini artırabilir. Özellikle sabah ve gece saatlerinde kar yağışı ihtimali gündemde yer alırken, buzlanma riskine karşı dikkatli olunması öneriliyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya genelinde kar yağışı beklenmezken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ya da kar ihtimali değerlendiriliyor. Merkezde yağışların yağmur şeklinde olması bekleniyor.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek bölgelerde kar ihtimali konuşulurken, şehir merkezinde kar yağışı olasılığı düşük seviyede görülüyor.