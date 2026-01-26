Kar ne zaman yağacak? 26 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

26 Ocak Pazartesi günü hava durumuna ilişkin beklentiler, kış şartlarının daha belirgin hâle gelmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gün içinde sıcaklıkların seyri, yağış olasılığı ve rüzgârın etkisi yakından takip edilirken; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova başta olmak üzere birçok ilde beklenen hava koşulları merak konusu. İl il güncel hava durumu tahminlerine ilişkin detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar ihtimali yakından takip ediliyor. Mevcut tahminler, özellikle yüksek kesimlerde ve kısa süreli geçişlerde karla karışık yağış olasılığının gündeme gelebileceğini gösteriyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar yağışı, deniz etkisi ve ılıman iklim nedeniyle düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Ancak iç ve yüksek kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kısa süreli karla karışık yağmur ihtimali göz ardı edilmiyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Başkent Ankara'da kış şartlarının etkisini artırmasıyla kar beklentisi yeniden gündeme geldi. Meteorolojik veriler, özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına yaklaşmasıyla kar yağışı ihtimalinin güçlenebileceğine işaret ediyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya merkezde kar yağışı beklenmezken, soğuk hava dalgalarıyla birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kar ihtimali değerlendiriliyor. Toroslar ve çevresindeki yükseltilerde kar yağışı görülmesi olasılığı bulunuyor.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte kar ihtimali zaman zaman gündeme geliyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde, kısa süreli karla karışık yağış veya yüksek kesimlerde kar görülebileceği tahmin ediliyor.