Kar ne zaman yağacak? 23 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

23 Aralık Salı günü için öne çıkan kar yağışı beklentisi, başta İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Yalova olmak üzere birçok kentte yakından izleniyor. Hava durumuna göre plan yapmak isteyen vatandaşlar; sıcaklıkların gün içindeki seyrini, rüzgârın hissedilen etkisini ve karın hangi saatlerde, hangi bölgelerde etkili olacağını araştırıyor. Güncel tahminler ve il il meteorolojik değerlendirmeler merakla takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

23 Aralık Salı günü İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Kent genelinde havanın parçalı bulutlu seyretmesi, sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında kalması öngörülüyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir için 23 Aralık Salı günü kar ihtimali bulunmuyor. Şehir genelinde havanın açık ya da az bulutlu olması, yağış beklentisinin ise düşük seyretmesi bekleniyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da 23 Aralık Salı günü özellikle sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ihtimali gündemde. Yüksek kesimlerde kısa süreli kar örtüsü oluşma olasılığı da değerlendiriliyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da kar yağışı beklenmiyor. 23 Aralık Salı günü hava genel olarak ılıman olacak, varsa yağışların yağmur şeklinde görülmesi tahmin ediliyor.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da 23 Aralık Salı günü kar ihtimali düşük. Parçalı bulutlu havanın etkili olması beklenirken, olası yağışların yağmur şeklinde gerçekleşeceği öngörülüyor.