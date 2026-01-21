Haberler

Kar ne zaman yağacak? 21 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

Kar ne zaman yağacak? 21 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

21 Ocak Çarşamba günü Türkiye genelinde beklenen hava durumu, günlük programlarını planlamak isteyen vatandaşların gündeminde öne çıkıyor. Sıcaklıklar, olası yağışlar ve rüzgârın şiddeti dikkatle takip edilirken; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova'da gün boyu etkili olacak hava koşulları merak konusu oluyor. Peki, kar ne zaman yağacak? 21 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

21 Ocak Çarşamba günü Türkiye genelinde beklenen hava durumu, kış mevsiminin etkilerini hissettirmesiyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Sıcaklık dalgalanmaları, yağmur ve kar ihtimalleri ile rüzgârın etkisi bazı bölgelerde hissedilirken; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova'da gün boyu sürecek hava koşulları merak ediliyor. İl il detaylı tahminler ve güncel bilgiler haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

21 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu geçecek. Şehir merkezinde yoğun kar yağışı beklenmiyor; ancak yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerde kısa süreli karla karışık yağmur görülebilir. Sıcaklıklar gündüz 7-9°C civarında olacak, gece ise 2°C'ye kadar düşebilir. Bu nedenle özellikle sabah ve akşam saatlerinde ulaşımda dikkatli olunması faydalı olacak.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de 21 Ocak'ta genel olarak yağmurlu bir hava etkili olacak. Kar yağışı olasılığı oldukça düşük; özellikle kıyı bölgelerinde sadece aralıklı ve kısa süreli sağanaklar görülebilir. Sıcaklık gündüz 10-12°C civarında olacak, gece 5°C'ye kadar düşebilir. İç bölgelerde ise hafif soğuk ve rüzgârlı bir hava hakim.

Kar ne zaman yağacak? 21 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da 21 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı görülebilir. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı artarken, şehir merkezinde kısa süreli karla karışık yağmur geçişleri yaşanabilir. Gündüz sıcaklıkları 1-3°C civarında olacak, gece ise eksi değerlere düşebilir. Vatandaşların özellikle sabah işe gidiş ve akşam dönüş saatlerinde dikkatli olmaları gerekiyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da 21 Ocak'ta hava genel olarak yağmurlu ve bulutlu olacak. Şehir merkezinde kar yağışı beklenmiyor; sadece yüksek dağlık kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 12-14°C civarında seyrederken, gece 6-7°C'ye kadar düşebilir. Rüzgârın zaman zaman etkili olacağı bölgelerde dikkatli olunması öneriliyor.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da 21 Ocak Çarşamba günü hava parçalı bulutlu geçecek. Kar yağışı ihtimali oldukça düşük, kısa süreli yağmur geçişleri görülebilir. Sıcaklık gündüz 6-8°C civarında olurken, gece 2-3°C'ye kadar düşebilir. Yer yer hafif rüzgârın etkili olması bekleniyor, özellikle sahil kesimlerinde ve sabah saatlerinde dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Trump'tan inanılmaz sözler: Ülke bile değiller, insanların hepsi düşük IQ'ya sahip

Trump'ın yeni hedefi: Ülke bile değiller, hepsi düşük IQ'ya sahip
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar

Alçak saldırı sonrası milyonlar bu görüntüyü paylaşıyor
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı

6-1'lik tarihi maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı