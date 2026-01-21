Kar ne zaman yağacak? 21 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

21 Ocak Çarşamba günü Türkiye genelinde beklenen hava durumu, kış mevsiminin etkilerini hissettirmesiyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Sıcaklık dalgalanmaları, yağmur ve kar ihtimalleri ile rüzgârın etkisi bazı bölgelerde hissedilirken; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova'da gün boyu sürecek hava koşulları merak ediliyor. İl il detaylı tahminler ve güncel bilgiler haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

21 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu geçecek. Şehir merkezinde yoğun kar yağışı beklenmiyor; ancak yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerde kısa süreli karla karışık yağmur görülebilir. Sıcaklıklar gündüz 7-9°C civarında olacak, gece ise 2°C'ye kadar düşebilir. Bu nedenle özellikle sabah ve akşam saatlerinde ulaşımda dikkatli olunması faydalı olacak.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de 21 Ocak'ta genel olarak yağmurlu bir hava etkili olacak. Kar yağışı olasılığı oldukça düşük; özellikle kıyı bölgelerinde sadece aralıklı ve kısa süreli sağanaklar görülebilir. Sıcaklık gündüz 10-12°C civarında olacak, gece 5°C'ye kadar düşebilir. İç bölgelerde ise hafif soğuk ve rüzgârlı bir hava hakim.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da 21 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı görülebilir. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı artarken, şehir merkezinde kısa süreli karla karışık yağmur geçişleri yaşanabilir. Gündüz sıcaklıkları 1-3°C civarında olacak, gece ise eksi değerlere düşebilir. Vatandaşların özellikle sabah işe gidiş ve akşam dönüş saatlerinde dikkatli olmaları gerekiyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da 21 Ocak'ta hava genel olarak yağmurlu ve bulutlu olacak. Şehir merkezinde kar yağışı beklenmiyor; sadece yüksek dağlık kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 12-14°C civarında seyrederken, gece 6-7°C'ye kadar düşebilir. Rüzgârın zaman zaman etkili olacağı bölgelerde dikkatli olunması öneriliyor.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da 21 Ocak Çarşamba günü hava parçalı bulutlu geçecek. Kar yağışı ihtimali oldukça düşük, kısa süreli yağmur geçişleri görülebilir. Sıcaklık gündüz 6-8°C civarında olurken, gece 2-3°C'ye kadar düşebilir. Yer yer hafif rüzgârın etkili olması bekleniyor, özellikle sahil kesimlerinde ve sabah saatlerinde dikkatli olunması tavsiye ediliyor.