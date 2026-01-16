Kar ne zaman yağacak? 16 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

16 Ocak Cuma günü hava durumu, kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kar ve yağmur ihtimali, sıcaklıklarda görülebilecek dalgalanmalar ile rüzgârın hissedilen etkisi bazı şehirlerde öne çıkarken; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova başta olmak üzere birçok ilde gün boyunca beklenen hava koşulları merak konusu oluyor. İl il tahminler ve güncel hava durumu detayları haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 16 Ocak Cuma günü için kar ihtimali, sıcaklıkların seyrine bağlı olarak değerlendiriliyor. Genel beklenti, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur olasılığının daha yüksek olduğu, merkezde ise yağmur ağırlıklı bir hava görülebileceği yönünde.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar yağışı ihtimali oldukça düşük. Kent genelinde kış şartları hissedilse de, hava sıcaklıklarının kar için yeterince düşmesi beklenmiyor. Yağış görülmesi durumunda bunun yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da kar ihtimali diğer büyük şehirlere kıyasla daha yüksek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar veya karla karışık yağmur görülebileceği değerlendiriliyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya merkezde kar yağışı beklenmiyor. Ancak kentin yüksek rakımlı ilçelerinde ve Toroslar çevresinde kar yağışı ihtimali bulunuyor. Sahil kesimlerinde yağmur etkili olabilir.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da kar olasılığı sınırlı olmakla birlikte, soğuk hava dalgasının etkisine göre yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali gündeme gelebilir. Merkezde ise yağmur daha olası görünüyor.