Kanlı Ay tutulması nedir? 2026 Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenecek mi?

Gökyüzünde önemli bir görsel şölen yaşatması beklenen 28 Ağustos 2026 Ay tutulması yaklaşırken, tutulmanın başlangıç ve maksimum saatleri merak konusu oldu. Dünya'nın gölgesinin Ay üzerine düşmesiyle meydana gelecek olayda Ay'ın büyük bölümü karanlık gölgede kalacak. Tutulmanın Türkiye'den de izlenebilmesi beklenirken, batı bölgelerinde yaşayanların gözlem açısından daha avantajlı olması bekleniyor. İşte 28 Ağustos 2026 Ay tutulmasının saatleri, Türkiye'den görünürlüğü ve merak edilen detaylar...

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

28 Ağustos 2026 Cuma günü meydana gelecek Ay tutulmasının ilk evresi Türkiye saatiyle 04.23'te başlayacak. Bu aşamada Ay, Dünya'nın yarı gölge bölgesine girecek.

Tutulmanın daha belirgin hale geleceği kısmi evre saat 06.12'de başlayacak. Ay'ın Dünya'nın karanlık gölge alanına girmesiyle tutulmanın görünümü daha dikkat çekici hale gelecek.

Tutulmanın maksimum seviyesine yaklaşık 06.28'de ulaşması bekleniyor. Bu sırada Ay yüzeyinin yaklaşık yüzde 96'sının Dünya'nın karanlık gölgesinde kalacağı belirtiliyor. Kısmi tutulma evresi 06.44'te sona ererken, Ay'ın yarı gölge alanından tamamen çıkmasıyla tutulma sürecinin yaklaşık 10.01'de tamamlanması bekleniyor.

28 Ağustos 2026'da gerçekleşecek gök olayı NASA tarafından da parçalı Ay tutulması olarak sınıflandırılıyor. Bu nedenle halk arasında "Kanlı Ay" olarak ifade edilse de astronomik açıdan söz konusu olay parçalı Ay tutulmasıdır.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

28 Ağustos 2026 tarihindeki Ay tutulmasının Türkiye'den görülmesi bekleniyor. Ancak tutulmanın hangi evrelerinin izlenebileceği şehirlerin konumuna ve tutulma sırasında Ay'ın ufuk üzerindeki yüksekliğine göre değişiklik gösterecek.

Tutulmanın sabah saatlerinde gerçekleşmesi nedeniyle Türkiye'nin batısında bulunan iller gözlem açısından daha avantajlı olacak. İzmir, Antalya ve Çanakkale gibi batı illerinde tutulmanın belirgin evrelerinin daha uzun süre takip edilebilmesi bekleniyor.

İstanbul'da ise tutulmanın başlangıç evrelerinde Ay'ın batı ufkuna yaklaşması nedeniyle gözlem süresi daha sınırlı olacak. Maksimum tutulma anının bir bölümünün ufuk üzerinde görülebilmesi bekleniyor.

Ankara'da görünürlük daha kısıtlı olacak. Ay'ın tutulmanın ilerleyen aşamalarında ufkun altında kalması nedeniyle özellikle belirgin evrelerin tamamının izlenmesi mümkün olmayacak.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi ve Ay'ın Dünya'nın gölge alanından geçmesiyle meydana geliyor. Bu sırada Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşerken, Ay'ın karanlık gölge alanına giren bölümü doğrudan Güneş ışığı alamıyor.

Dünya'nın atmosferinden geçen ışığın etkisiyle Ay'ın yüzeyinde kızıl ve turuncuya yakın renkler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle Ay tutulmaları halk arasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılıyor.

28 Ağustos 2026'da gerçekleşecek tutulmada ise Ay'ın tamamı değil, büyük bir bölümü Dünya'nın karanlık gölgesinden geçecek. Bu nedenle tutulmanın astronomik türü parçalı Ay tutulması olarak ifade ediliyor. Maksimum evrede Ay yüzeyinin yaklaşık yüzde 96'sının Dünya'nın karanlık gölgesinde kalması bekleniyor.

AY TUTULMASI ETKİLERİ NELER OLACAK?

28 Ağustos 2026 Ay tutulmasının astronomik açıdan en dikkat çekici özelliği, Ay'ın büyük bölümünün Dünya'nın gölge alanında kalacak olması. Maksimum evrede yüzeyin yaklaşık yüzde 96'sının karanlık gölgede bulunması nedeniyle gökyüzünde belirgin bir görüntü oluşması bekleniyor.

Türkiye'de tutulmanın sabah saatlerinde meydana gelmesi, gözlem koşullarını da önemli hale getiriyor. Özellikle batı illerinde açık bir batı ufkuna sahip gözlem noktalarının seçilmesi, tutulmanın daha belirgin evrelerinin takip edilmesini kolaylaştırabilir.

Astrolojik yorumlarda ise 28 Ağustos 2026 tarihindeki tutulmanın Balık burcunda gerçekleşeceği belirtiliyor. Balık burcu; duygular, empati, ruhsal farkındalık ve içsel dönüşüm gibi temalarla ilişkilendiriliyor.

Astrolojik değerlendirmelere göre tutulma döneminde duygusal yüzleşmeler, ilişkilerde yaşanan belirsizlikler, vedalar ve kişisel dönüşüm süreçlerinin gündeme gelebileceği öne sürülüyor. Kariyer, ilişkiler ve kişisel hedefler konusunda uzun süredir çözülemeyen bazı meselelerin yeniden değerlendirilmesi de astrolojik yorumlar arasında yer alıyor.

Bu değerlendirmeler astrolojik yorum niteliği taşırken, astronomik açıdan 28 Ağustos 2026'daki olayın temel özelliği Dünya'nın gölgesinin Ay'ın üzerine düşmesi ve parçalı Ay tutulmasının meydana gelmesi olacak. Gökyüzü meraklıları, özellikle Türkiye'nin batı bölgelerinde tutulmanın belirgin evrelerini takip etmek için uygun gözlem koşullarını araştırıyor.